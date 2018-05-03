Главные мировые новости четверга

Investing.com — Представляем топ-5 новостей финансовых рынков в четверг, 3 мая 2018 г.

1. Торговые переговоры между США Китаем начинаются в Пекине

В Пекине в четверг начинаются двухдневные переговоры между представителями США и Китая во главе с министром финансов США Стивеном Мнучином с одной стороны и вице-премьером Государственного совета КНР Лю Хе с другой.

Среди официальных лиц США, которые принимают участие в переговорах министр торговли США Уилбур Росс, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, а также советники Белого дома Лоуренс Кадлоу и Питер Наварро.

Переговоры стали необходимы после того, как президент США предложил ввести пошлины на китайские товары, а Пекин ответил набором пошлин, которые должны быть введены на ряд товаров производства США.

В среду официальный представитель правительства Китая заявил, что Пекин будет приветствовать успешный результат торговых переговоров, но готов к любому развитию событий и не собирается поступаться своими основными интересами.

По мнению экспертов в сфере международной торговли, наиболее вероятным результатом этих переговоров станет согласие двух сторон на их продолжение. При этом для продвижения в переговорах администрация Трампа будет угрожать введением пошлин на китайские товары.

2. Внимание инвесторов переключилось на экономические отчеты США После того как ФРС не изменила свои планов по постепенному повышению процентной ставки в этом году, внимание игроков рынков переключилось на новые экономические отчеты.

В результате своего вчерашнего заседания ФРС прогнозируемо сохранила значение процентной ставки без изменений. При этом в заявлении Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) отмечено ускорение инфляции, что совпадает с курсом на повышение стоимости кредитных средств в июне.

В четверг ожидается публикация многих экономических отчетов США, включая еженедельный отчет по количеству заявок по безработице, а также отчеты по уровню производительности в несельскохозяйственном секторе США и по торговому балансу, которые будут опубликованы в 15:30 МСК.

В 17:00 МСК выйдут индекс деловой активности в секторе услуг США и отчет по объему промышленных заказов в США.

Однако самый важный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США будет опубликован утром в пятницу.

Курс доллара незначительно просел, отступая он недавних максимумов. Доходность государственных облигаций США снизилась.

3. Очередная порция квартальных отчетов американских компаний

Среди важных квартальных отчетов американских компаний, которые будут опубликованы в четверг до открытия торгов, можно выделить отчеты Kellogg (NYSE:K), Teva (NYSE:TEVA), Blue Apron (NYSE:APRN), Cigna (NYSE:CI), DowDuPont (NYSE:DWDP), New York Times (NYSE:NYT) и WWE (NYSE:WWE).

После закрытия рынков, свои результаты финансовой деятельности за квартал представят CBS (NYSE:CBS), Overstock.com (NASDAQ:OSTK), Weight Watchers (NYSE:WTW), Herbalife (NYSE:HLF), Shake Shack (NYSE:SHAK), Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI), Universal Display (NASDAQ:OLED), Pandora (NYSE:P), GoPro (NASDAQ:GPRO), Arista Networks (NYSE:ANET), Sierra Wireless (TO:SW) и Cardinal Health (NYSE:CAH).

Также в центре внимания будет оставаться курс акций компании Tesla (NASDAQ:TSLA) после того, как в среду ее генеральный директор Элон Маск во время конференц-звонка по итогам отчета за первый квартал оборвал аналитиков, которые спрашивали его о перспективах получения прибыли.

Акции Spotify (NYSE:SPOT) обвалились на 10% после того, как эта компания опубликовала отчет впервые после IPO, проведенного в прошлом месяце. Отчет показал меньшие убытки, чем прогнозировали эксперты, но выручка компании оказалась ниже прогнозов, а прогноз на будущее разочаровал инвесторов.

Акции Square (NYSE:SQ) опустились более чем на 6% перед открытием рынка. Дело в том, что эта компания, разрабатывающая решения для приема и обработки электронных платежей, дала слабый прогноз по росту своих доходов, что разочаровало инвесторов.

4. Фьючерсы фондовых рынков США указывают, что рынки откроются в зеленой зоне

Фь4ючерсы фондовых рынков США указывают, что во вторник рынки откроются в небольшом плюсе. Инвесторы готовы оценить новые отчеты американских компаний и свежие экономические данные.

Фьючерс индекса голубых фишек Dow вырос на 35 пунктов или на 0,2%, фьючерс на S&P 500 поднялся на четыре пункта или приблизительно на 0,2%, а фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 торгуется выше на девять пунктов или на 0,1%.

В среду фондовые рынки США закрылись снижением. Индекс Dow просел приблизительно на 175 пунктов.

Акции основных европейских компаний преимущественно подешевели.

Ранее торги на азиатских биржах показали смешанный результат на фоне слабых показателей торгов на Уолл-стрит.

5. В апреле инфляция в еврозоне неожиданно замедлилась

Инфляция в еврозоне неожиданно замедлилась в апреле. Слабые цифры отчета укрепили прогнозы о том, что Европейский центробанк не станет сворачивать свою программу финансового стимулирования в ближайшие месяцы.

В отчете Евростата сказано, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне замедлился на 1,2%, а базовая инфляция снизилась до 0,7%, что является самым низким значением более чем за год.

Оба показателя оказались ниже прогнозов экономистов.

Курс евро незначительно повысился против доллара: пара EUR/USD торговалась на позиции 1,1970, но осталась близко к минимуму за четыре месяца, зафиксированного в среду.