Фьючерсы на фондовых биржах США выросли: внимание инвесторов приковано к отчетам

Investing.com — В четверг фьючерсы фондовых площадок США указывают, что рынки откроются в небольшом плюсе. Инвесторы ожидают выхода большого числа квартальных отчетов американских компаний и экономических данных США, а также следят за ходом переговоров между Китаем и США.

На 13:44 МСК фьючерс индекса голубых фишек Dow повысился на 46 пунктов или на 0,19%, фьючерс на S&P 500 добавил шесть пунктов или 0,24%, а фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 торговался выше на 13 пунктов или на 0,19%.

Скорее всего, в четверг котировки на Уолл-стрит перейдут к росту после снижения на предыдущей сессии. Основное внимание инвесторов останется приковано к отчетам американских компаний.

На данный момент свои отчеты за первый квартал представили 370 компаний, охваченных индексом S&P 500. При этом 78% этих отчетов превысили прогнозы экспертов по доходам и 75% отчетов оказались лучше прогнозов экспертов по объему продаж. В среднем прибыль на акцию американских компаний выросла в первом квартале на 23,6%, что является наилучшим показателем с 2010 года.

Среди важных квартальных отчетов американских компаний, которые будут опубликованы в четверг до открытия торгов, можно выделить отчеты Kellogg (NYSE:K), Teva (NYSE:TEVA), Blue Apron (NYSE:APRN), Cigna (NYSE:CI), DowDuPont (NYSE:DWDP), New York Times (NYSE:NYT) и WWE (NYSE:WWE).

После закрытия рынков, результаты финансовой деятельности за квартал представят CBS (NYSE:CBS), Overstock.com (NASDAQ:OSTK), Weight Watchers (NYSE:WTW), Herbalife (NYSE:HLF), Shake Shack (NYSE:SHAK), Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI), Universal Display (NASDAQ:OLED), Pandora (NYSE:P), GoPro (NASDAQ:GPRO), Arista Networks (NYSE:ANET), Sierra Wireless (TO:SW) и Cardinal Health (NYSE:CAH).

Также в центре внимания будет оставаться курс акций компании Tesla (NASDAQ:TSLA) после того, как в среду ее генеральный директор Элон Маск во время конференц-звонка по итогам отчета за первый квартал оборвал аналитиков, которые спрашивали его о перспективах получения прибыли. В результате на торгах до открытия рынка акции Tesla снизились приблизительно на 5%, несмотря на заверения о выполнении плана по выпуску электромобилей Model 3.

В четверг на торгах перед открытием рынка акции Spotify (NYSE:SPOT) упали приблизительно на 7% после того, как эта компания опубликовала свой квартальный отчет после завершения вчерашней торговой сессии. В своем первом отчете после проведения IPO в прошлом месяце компания Spotify отчиталась о менее серьезных убытках, чем прогнозировали эксперты, но выручка компании оказалась ниже прогнозов, а прогноз на будущее разочаровал инвесторов.

Акции Square (NYSE:SQ) также опустились более чем на 7% перед открытием рынка. Дело в том, что эта компания, разрабатывающая решения для приема и обработки электронных платежей, дала слабый прогноз по росту своих доходов, что разочаровало инвесторов.

Экономические новости: внимание инвесторов вернулось к экономическим данным после того, как в среду заявление ФРС практически ничем не удивило рынки. В результате своего вчерашнего заседания ФРС прогнозируемо сохранила значение процентной ставки без изменений. При этом в заявлении Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) отмечено ускорение инфляции, что совпадает с курсом на повышение стоимости кредитных средств в июне.

В четверг ожидается публикация многих экономических отчетов США, включая еженедельный отчет по количеству заявок по безработице, а также отчеты по уровню производительности в несельскохозяйственном секторе США и по торговому балансу, которые будут опубликованы в 15:30 МСК.

В 17:00 МСК выйдут индекс деловой активности в секторе услуг США и отчет по объему промышленных заказов в США.

До выхода экономических отчетов курс доллара отступил от недавно завоеванных позиций против других основных валют. К 13:47 МСК индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, снизился на 0,33% до 92,28.

Снижение курса доллара привело к повышению спроса на золото, которые при снижении курса доллара становится дешевле для держателей других валют. К 13:48 МСК июньские фьючерсы на золото на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, выросли на 0,53% до $1312,5 за фунт.

В Пекине в четверг начинаются двухдневные переговоры между представителями США и Китая во главе с министром финансов США Стивеном Мнучином с одной стороны и вице-премьером Государственного совета КНР Лю Хе с другой.

Переговоры стали необходимы после того, как президент США предложил ввести пошлины на китайские товары, а Пекин ответил набором пошлин, которые должны быть введены на ряд товаров производства США.

Аналитики рынка считают крайне маловероятным, что будет достигнут какой-либо прорыв на данном этапе переговоров.

Акции основных европейских компаний преимущественно подешевели. Сегодня основным фактором для европейских рынков стали квартальные отчеты компаний.

Ранее торги на азиатских биржах показали смешанный результат на фоне слабых показателей торгов на Уолл-стрит.

В четверг цены на нефть показывают смешанную динамику. Инвесторы испытывают опасения относительно роста запасов нефти в США и рекордных показателей добычи в этой стране. На 13:09 МСК фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,03% до $67,95, а нефть Brent снизилась в цене на 0,25% до позиции $73,17.