«До 15 мая никто не будет повышать акцизы на бензин»

«Само по себе постепенное повышение идет. Оптовые цены все равно растут, так или иначе. Вопрос в том, когда и насколько вырастут розничные цены. Рост сдерживается не потому, что это кому-то выгодно, а потому, что нет указаний. Это вопрос государственной политики. Предстоит инаугурация президента, выбор нового состава правительства. До этого никто не будет принимать решения, которые приведут к росту цен, брать на себя такую ответственность.

Инаугурация президента сама по себе вряд ли приведет к дополнительному повышению акцизов. Но когда заработает новое правительство, какие-то шаги, думаю, будут. До 15 мая никто не будет брать это на себя».