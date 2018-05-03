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«До 15 мая никто не будет повышать акцизы на бензин»
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«До 15 мая никто не будет повышать акцизы на бензин» 

РИА «ФедералПресс» 30 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Само по себе постепенное повышение идет. Оптовые цены все равно растут, так или иначе. Вопрос в том, когда и насколько вырастут розничные цены. Рост сдерживается не потому, что это кому-то выгодно, а потому, что нет указаний. Это вопрос государственной политики. Предстоит инаугурация президента, выбор нового состава правительства. До этого никто не будет принимать решения, которые приведут к росту цен, брать на себя такую ответственность.
Инаугурация президента сама по себе вряд ли приведет к дополнительному повышению акцизов. Но когда заработает новое правительство, какие-то шаги, думаю, будут. До 15 мая никто не будет брать это на себя».
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