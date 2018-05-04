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Рост цен на бензин в апреле стал максимальным с начала года
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Рост цен на бензин в апреле стал максимальным с начала года 

PNZdrive 45 минут назад
Фото: PNZdrive
В России цены на бензин достигли максимума с начала года. Рекордный рост цен на топливо специалисты зафиксировали на автозаправочных станциях Москвы: здесь с начала апреля розничная цена на бензин поднялась более чем на 1 рубль за литр. Так, по данным Московской топливной ассоциации, на сегодняшний день литр АИ-92 стоит 39,9 рублей, а АИ-95 — 43,07. С начала апреля рост средних цен на бензин составил 1,25 рублей и 1,23 рублей соответственно.
Как сообщает сетевое издание «VistaNews», «причины повышения цен на топливо не оглашают, однако эксперты не видят в этом скачке проблемы». При этом в качестве главной особенности отмечается повышенное потребление бензина из-за начала посадочного сезона и полевых работ. Помимо этого, россияне стали чаще выезжать на загородный отдых.
Напомним, в феврале Росстат публиковал данные о потребительских ценах на бензин в России в 2018 году. В ТОП-5 самых высоких цен на бензин в ПФО вошел Оренбург. Самые низкие цены на топливо были зафиксированы в Пензе, Уфе и Ижевске.
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