Рост цен на бензин в апреле стал максимальным с начала года

России цены на бензин достигли максимума с начала года. Рекордный рост цен на топливо специалисты зафиксировали на автозаправочных станциях Москвы : здесь с начала апреля розничная цена на бензин поднялась более чем на 1 рубль за литр. Так, по данным Московской топливной ассоциации, на сегодняшний день литр АИ-92 стоит 39,9 рублей, а АИ-95 — 43,07. С начала апреля рост средних цен на бензин составил 1,25 рублей и 1,23 рублей соответственно.

Как сообщает сетевое издание «VistaNews», «причины повышения цен на топливо не оглашают, однако эксперты не видят в этом скачке проблемы». При этом в качестве главной особенности отмечается повышенное потребление бензина из-за начала посадочного сезона и полевых работ. Помимо этого, россияне стали чаще выезжать на загородный отдых.