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Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВПП России в 2018 году
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Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВПП России в 2018 году 

РИАМО 57 минут назад
Фото: РИАМО
Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России до 1,7% в 2018 году, кроме того, был улучшен прогноз по росту российской экономики в 2019 году, сообщает Газета.ru.
«Влияние более высоких цен на нефть, перезапускающее всю экономику, вероятно в дальнейшем поддержит внутренний спрос, и, как следствие, ВВП вырастет на 1,7% в 2018 году», — говорится в сообщении.
Как добавляется в материале, рост незначительно замедлится в следующем году, что отражает снижение производительности и затяжные эффекты санкций.
Помимо этого, был улучшен прогноз по росту российской экономики в 2019 году — до 1,6% с 1,5%.
Еврокомиссия назвала основными риском для экономики России неопределенность вокруг геополитической ситуации.
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