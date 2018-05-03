Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВПП России в 2018 году

Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России до 1,7% в 2018 году, кроме того, был улучшен прогноз по росту российской экономики в 2019 году, сообщает Газета.ru

«Влияние более высоких цен на нефть, перезапускающее всю экономику, вероятно в дальнейшем поддержит внутренний спрос, и, как следствие, ВВП вырастет на 1,7% в 2018 году», — говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, рост незначительно замедлится в следующем году, что отражает снижение производительности и затяжные эффекты санкций.

Помимо этого, был улучшен прогноз по росту российской экономики в 2019 году — до 1,6% с 1,5%.

Еврокомиссия назвала основными риском для экономики России неопределенность вокруг геополитической ситуации.