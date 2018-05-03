Украина ополчилась на Дерипаску

«Дерипаску в наш санкционный список включили», — сказал собеседник агентства.

СНБО 2 мая сообщил, что Украина присоединилась к американским санкциям против России и приняла новые меры в отношении физических и юридических лиц. Имена и названия компаний в сообщении СНБО не указывались.

Также Киев продлил санкции, введенные ранее. Согласно данным Единого госреестра юрлиц, которые приводит «Интерфакс», Дерипаска — конечный бенефициар ООО «Николаевский глиноземный завод» и совладельцев предприятия: ООО «Компания "Алюминий Украины"» и ООО «Гуардон Украина».