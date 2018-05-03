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Украина ополчилась на Дерипаску
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Украина ополчилась на Дерипаску 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский бизнесмен Олег Дерипаска включен в санкционный список украинского Совета национальной безопасности (СНБО), сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к правительству Украины.
«Дерипаску в наш санкционный список включили», — сказал собеседник агентства.
СНБО 2 мая сообщил, что Украина присоединилась к американским санкциям против России и приняла новые меры в отношении физических и юридических лиц. Имена и названия компаний в сообщении СНБО не указывались.
Также Киев продлил санкции, введенные ранее. Согласно данным Единого госреестра юрлиц, которые приводит «Интерфакс», Дерипаска — конечный бенефициар ООО «Николаевский глиноземный завод» и совладельцев предприятия: ООО «Компания "Алюминий Украины"» и ООО «Гуардон Украина».
Минфин США 6 апреля распространил санкции на нескольких российских бизнесменов и их активы, в том числе на Дерипаску и его компании «Русал» и En+.
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