Минсельхоз США назвал Россию серьезным конкурентом ЕС в сфере экспорта пшеницы

США. Россия является серьезным конкурентом для стран Евросоюза на рынках экспорта зерна. Такие выводы представил в своем отчете Минсельхоз

"Евросоюз столкнулся с серьезной конкуренцией на экспортных рынках, в особенности со стороны России и стран Черноморского региона, а также с давлением на евро. Согласно текущим прогнозам, объем поставок пшеницы из стран ЕС будет меньше показателей прошлого года и предыдущих прогнозов и достигнет наименьших значений за последние пять лет", — говорится в материалах ведомства, передает RT.

Специалисты прогнозируют, что в 2018 году объем поставок пшеницы из стран ЕС сократится на 12% по сравнению с 2017-м и достигнут минимальных показателей за последние пять лет. По мнению экспертов, такая тенденция объясняется более высоким качеством российского зерна при конкурентоспособной цене.

Ранее сообщалось, что экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья из России в 2017 году вырос более чем на 21% − до 20,7 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Турцию, Китай и При этом треть экспортируемых товаров − это зерно и продукция мукомольно-крупяной промышленности. Их основными покупателями стали страны дальнего зарубежья, включая Египет Южную Корею . На долю этих стран приходится 75% стоимости всех вывезенных за рубеж товаров, что в денежном эквиваленте равняется 15,9 миллиарда долларов.

По словам экспертов, система поддержки экспорта российских товаров находится на стадии активного становления.