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FAO: Мировые цены на продовольствие в апреле незначительно выросли
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FAO: Мировые цены на продовольствие в апреле незначительно выросли 

Прайм 39 минут назад
Мировые цены на продовольствие в апреле 2018 года незначительно выросли в месячном и в годовом исчислении, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
Индекс цен на продовольственные товары FAO по итогам апреля составил 173,5 пункта, почти не изменившись по сравнению с мартовским уровнем в 173,1 пункта. При этом в годовом выражении показатель увеличился на 2,7%. Организация отмечает, что в апреле цены на большинство видов зерновых и молочной продукции вновь продемонстрировали рост, а цены на сахар продолжили снижаться. При этом цены на рынках растительного масла и мяса также демонстрируют тенденцию к снижению.
Индекс цен на молочную продукцию в апреле в месячном выражении вырос на 3,4%, или на 6,7 пункта, до 204,1 пункта. Рост связан с устойчивым импортным спросом на все виды молочной продукции, а также опасениями на рынке в связи с возможным сокращением экспортного предложения в Новой Зеландии после более значительного, чем ожидалось, снижения производства молока. Индекс цен на зерновые в минувшем месяце вырос по сравнению с мартом на 2,8 пункта (1,7%) и составил 168,5 пункта. Увеличение индекса четвертый месяц подряд отражает рост цен на пшеницу, фуражное зерно и рис, который отмечается в последние месяцы.
Индекс цен на растительные масла в апреле составил 154,6 пункта, что на 1,4% ниже уровня марта. Организация объясняет такую динамику конъюнктурой, сложившейся на рынках пальмового, соевого и подсолнечного масел.
Индекс цен на сахар по итогам апреля снизился в месячном выражении на 8,9 пункта, или 4,8%, составив 176,6 пункта. FAO отмечает, что снижение мировых цен на сахар, которое продолжается с декабря 2017 года, объясняется наличием на рынке избыточного предложения, особенно с учетом рекордных показателей в Таиланде и Индии (втором крупнейшем производителе сахара в мире).
Значение индекса цен на мясную продукцию в отчетном месяце составило 169 пунктов, снизившись на 1,6 пункта, или на 0,9% по сравнению с незначительно пересмотренным показателем за март. В апреле цены на говядину и свинину незначительно снизились, а цены на баранину и мясо птицы оставались на стабильном уровне, отмечает организация. «К снижению цен на говядину привело значительное увеличение экспорта из Северной и Южной Америки, а цены на свинину сократились в связи со слабым импортным спросом», — поясняет FAO.
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