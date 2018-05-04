Ещё
Годовая инфляция в России ускорилась
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Годовая инфляция в России ускорилась 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Reuters
Годовая инфляция в России в апреле текущего года ускорилась с 2,35% до 2,4%. Об этом сообщается в материалах Росстата.
Инфляция в апреле в месячном выражении ускорилась до 0,4% против 0,29% в марте.
В апреле в шести регионах прирост потребительских цен составил 0,6% и более. В Чукотском автономном округе инфляция составила 1,4% в результате увеличения цен на товары на 1,7%.
В Москве и в Санкт-Петербурге рост потребительских цен за месяц составил 0,5%.
Ранее сообщалось, что недельная инфляция в России составила 0,1%.
ЦБ ожидает годовую инфляцию в апреле в 2,3–2,5%.
Газета.Ru: последние новости
Мэй поставили ультиматум по условиям Brexit Недельная инфляция в России составила 0,1% Украина сократила импорт газа из ЕС более чем в два раза
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пекин уступает под напором Трампа97
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов107
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту186
ФСБ предотвратила теракты в Ярославле38
В Крыму задержали украинское судно491
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение