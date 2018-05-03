Годовая инфляция в РФ к концу апреля ускорилась до 2,4%, — Аналитики ВТБ Капитал

На этой неделе в связи с государственными праздниками — всего два рабочих дня, однако за это время ожидается достаточно большой объем макроэкономической статистики. В пятницу Росстат представит оценку инфляции за очередную неделю, а также отчет об инфляции в апреле. В четверг Markit также опубликует индекс экономической активности (PMI) в обрабатывающих отраслях.

Наш комментарий: С конца марта потребительские цены прибавляли по 0,1% в неделю. Поскольку Росстат рассчитывает показатель месячной инфляции по состоянию на 25 число каждого месяца, имеющаяся недельная статистика уже позволяет составить представление об инфляции в апреле, которая, по нашим оценкам, оказалась близкой к 0,4%. В сравнении с показателем за апрель 2017 г. (0,33% м/м) это означает, что годовая инфляция к концу апреля ускорилась, по нашим расчетам, примерно до 2,4% — против 2,35% на конец марта 2018 г.

Что касается структуры роста цен, мы полагаем, что, в отличие от февраля и марта, в апреле цены на плодоовощную продукцию оказали сдерживающее давление на общую инфляцию. В апреле прошлого года уже начали проявляться первые признаки сезонного исчерпания запасов фруктов и овощей в преддверии нового урожая. Ввиду того что дефицит плодоовощной продукции носил более выраженный характер, чем раньше, рост цен на данную категорию (около 2,5% н/н) заметно превысил темпы, наблюдавшиеся в 2016 г. В этом году динамика цен выглядит иначе: после необычного ускорения в начале апреля до 1,5% н/н рост цен начал замедляться, в то время как в 2016–2017 гг. в апреле его темпы достигали дна, после чего происходило ускорение роста. Наблюдение за дальнейшей динамикой цен на плодоовощную продукцию позволит оценить, действительно ли, как считает Банк России, строительство и модернизация хранилищ уменьшили зависимость предложения фруктов и овощей от урожая и снизили волатильность инфляции в данном сегменте.