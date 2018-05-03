Ещё
Страны еврозоны впервые в истории сократили дефицит бюджета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Страны еврозоны впервые в истории сократили дефицит бюджета 

ТАСС 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Все страны зоны евро впервые сократили дефицит своих бюджетов ниже 3% ВВП, как того требует Пакт стабильности и роста, являющийся базовым экономическим документом сообщества. Об этом заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, представляя весенний экономический прогноз Европейской комиссии.
"Впервые с момента создания зоны евро все государства сообщества сократили свой бюджетный дефицит ниже 3%. Однако не время ослаблять наши усилия в макрофинансовой сфере", — сказал Московиси.
По его словам, весенний прогноз Еврокомиссии по всем базовым экономическим показателям ЕС «демонстрирует отличные цифры». Еврокомисскар отметил, что все показатели находятся в зеленом поле, что является замечательной возможностью для развития.
Отмечается, что страны Еврозоны на регулярной основе нарушали требование Пакта стабильности и роста по ограничению бюджетных дефицитов стран сообщества тремя процентами национального ВВП. Это стало одной из причин кризиса суверенного долга зон евро 2010-2014 годов, в ходе которого ЕС вел политику оздоровления бюджетных расходов, позволившую взять ситуацию под контроль только к настоящему времени.
ТАСС: последние новости
СМИ: консерваторы направили Терезе Мэй протест по поводу таможенной сделки с ЕС Лукашенко заявил, что власти не должны держать белорусов "в черном теле" Супруга президента Татарстана в 2017 году заработала в 17,6 раза больше мужа
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне побили рекорд бегства в США413
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы97
ЦБ резко повысил курс доллара60
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе209
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка132
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
07:29
«Валюха» рассказала о продолжении сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
02:50
На Параде Победы покажут «Кинжал»
Армия Оружие
02:54
Песчаная буря в Индии убила более 80 человек
Происшествия Азия
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение