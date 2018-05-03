Страны еврозоны впервые в истории сократили дефицит бюджета

БРЮССЕЛЬ , 3 мая. / ТАСС /. Все страны зоны евро впервые сократили дефицит своих бюджетов ниже 3% ВВП, как того требует Пакт стабильности и роста, являющийся базовым экономическим документом сообщества. Об этом заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, представляя весенний экономический прогноз Европейской комиссии

"Впервые с момента создания зоны евро все государства сообщества сократили свой бюджетный дефицит ниже 3%. Однако не время ослаблять наши усилия в макрофинансовой сфере", — сказал Московиси.

По его словам, весенний прогноз Еврокомиссии по всем базовым экономическим показателям ЕС «демонстрирует отличные цифры». Еврокомисскар отметил, что все показатели находятся в зеленом поле, что является замечательной возможностью для развития.

Отмечается, что страны Еврозоны на регулярной основе нарушали требование Пакта стабильности и роста по ограничению бюджетных дефицитов стран сообщества тремя процентами национального ВВП. Это стало одной из причин кризиса суверенного долга зон евро 2010-2014 годов, в ходе которого ЕС вел политику оздоровления бюджетных расходов, позволившую взять ситуацию под контроль только к настоящему времени.