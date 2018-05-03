Еврокомиссия оптимистично оценила перспективы роста экономики еврозоны

В четверг Еврокомиссия заявила, что в этом году сильный рост экономики еврозоны продолжится, но есть и факторы риска в виде вероятности перегрева экономики США и протекционистских мер, принимаемых президентом Дональдом Трампом

В ежеквартальном докладе Еврокомиссии сказано, что в 2018 году экономика еврозоны вырастет на 2,3%, а в следующем году рост замедлится до 2%, что подтверждает февральский прогноз, сообщает Dow Jones.

Сильный рост экономики валютного союза, который некоторые экономисты уже назвали «евробумом», обусловлен высокими уровнями доверия потребителей и компаний, достигнутыми после того, как в прошлом году рост ВВП еврозоны был самым сильным за десять лет (2,4%).

По прогнозу Еврокомиссии, основной вклад в рост экономики внесут потребление, экспорт и инвестиции. В последние два года экономика еврозоны росла быстрее, чем экономика США.

"В Европе продолжается сильный рост, — сказал еврокомиссар Пьер Московичи . — Самой большой угрозой для этого благоприятного прогноза является протекционизм, который не должен стать новой нормой".

Принимаемые администрацией Трампа меры стимулирования могут обусловить ускорение темпа повышения процентных ставок ФРС , если экономика США будет перегреваться, сказано в докладе Еврокомиссии, причем такой перегрев назван одним из основных рисков для прогноза роста экономики еврозоны.

В докладе также говорится, что волатильность финансовых рынков, «вероятно, станет более постоянным явлением», а усиление протекционистских мер в торговле со стороны США также «явно является понижательным риском для перспектив роста мировой экономики».

Еврокомиссия не придала большого значения противоречивым сигналам от экономик еврозоны за первые три месяца этого года, заявив, что замедление роста, «видимо, отчасти носит временный характер».

Занятость в еврозоне находится на максимальном уровне с момента создания валютного союза в 1999 году, а уровень безработицы снизился до минимума с предкризисных времен, сказано в докладе Еврокомиссии. По ее прогнозу, в этом году уровень безработицы составит 8,4%, а в 2019 году он снизится до 7,9%. В ноябре ожидалось, что в этом году безработица будет на уровне 8,5%.

Прогнозы инфляции остались прежними: в Еврокомиссии ожидают, что в этом году потребительские цены вырастут всего на 1,5%, а к концу 2019 года — на 1,6%, что ниже установленного ЕЦБ целевого уровня «чуть ниже 2%».

Еще одним признаком выхода европейской экономики из кризиса стали прогнозы сокращения дефицита бюджета еврозоны с 0,9% от ВВП в 2017 году до 0,7% в этом году и до 0,6% в 2019 году. Ожидается, что впервые за время существования еврозоны все входящие в нее страны опустят дефицит своих бюджетов ниже 3% от ВВП, как того требуют действующие в валютном союзе правила.