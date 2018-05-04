Майские праздники — не повод для крепости рубля

Курс рубля в течение завершающейся укороченной междупраздничной рабочей недели преимущественно снижался к доллару и повышался к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты на форекс с уровня 1,213 доллара до 1,195 доллара.

Снижение аппетита к риску и соответственно рост спроса на доллар поддерживался неопределенностью в торговых отношениях между США КНР , а также перспективами санкционной политики против Ирана

В результате, доллар по итогам рабочей недели вечером в пятницу прибавлял около 30 копеек до уровня 62,6 рубля, а евро терял 90 копеек до 74,8 рубля.

Рубль смотрел на ФРС

Начало недели пришлось на официальные выходные в стране, во время которых торги валютой на Московской бирже все же проходили — две сессии. Рубль при этом попал под давление распродаж на фоне опасений по поводу ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС США. Решение по итогам двухдневного заседания регулятора ожидалось 2 мая, и в преддверии этого события евро опускался ниже 1,2 доллара.

Рост доллара на форекс в ожидании решения ФРС США по ставке сигнализирует об общем снижении аппетита к рисковым активам на рынках. Сохранение геополитических рисков добавляло негатива рублю. Снижение рынка нефти также давило на российскую валюту.

Однако как это часто бывает, рынок снижается на ожидании плохих новостей, а растет «на факте» — когда событие произойдет. В итоге, с началом полноценных торговых сессий рубль пошел в рост к основным резервным валютам в рамках коррекции.

Поводом для этого стало снижение курса доллара на форексе после решения и комментариев ФРС по ДКП, что повысило спрос на рисковые активы, о чем сигнализировали попытки курса евро вернуться на отметку 1,2 доллара.

ФРС США по итогам заседания 1-2 мая сохранила базовую ставку в диапазоне 1,5-1,75% годовых, как и ожидали участники рынка. При этом в комментарии по итогам заседания регулятор отметил, что инфляция в США в среднесрочной перспективе будет находиться вблизи целевого уровня в 2%.

Германией и Стоимость нефти на фоне решений ФРС также отыграла вверх, получив поддержку со стороны позитивной оценки американской экономики регулятором и благодаря падению доллара на форексе. Поддержку котировки нефти находили в новостях по санкциям против Ирана. Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) по иранской ядерной программе или нет.

Попытки рынка нефти выйти в конце недели на уровень 75 долларов за баррель сорта Brent поддерживали курс российской валюты. Слабые данные по рынку труда США помогли росту рисковых активов, понизив опасность быстрого ужесточения ДКП Федрезервом США.

Безработица в США в апреле опустилась до 3,9% с 4,1% в марте, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 164 тысячи. Аналитики полагали, что безработица в апреле снизилась до 4%, а число рабочих мест выросло на 189 тысяч.

Прогнозы

Следующая неделя также будет укороченной из-за празднования Дня Победы.

Важным событием станет инаугурация Владимира Путина на посту президента России 7 мая.

Первые новости о новом составе будущего правительства России могут стать поводом для игры на внутреннем валютном рынке. Однако пока — в условиях высоких цен на нефть — ожидать сильных курсовых движений не стоит.