Цены на бензин в Москве начали расти

Стоимость топлива на АЗС Москвы выросла почти на 70 копеек. Причем цены подняли все без исключения собственники АЗС в столице. Эксперты связывают процесс удорожания в рознице со значительным ростом оптовых цен.

Согласно данным Московской топливной ассоциации, на 3 мая литр АИ-92 подорожал на 69 копеек до 39,9 рублей. Литр АИ-95 подорожал на 64 копеек до 43,07 рублей. Самые высокие цены на АИ-92 найдены на заправках «Астра-АЗС» — 40,99 рублей за литр и «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукта» — 40,65 рублей за литр, тут же и самые высокие цены на АИ-95 — 43,95 рублей за литр, а 43,89 рублей стоит литр у «Петрол Комплекса».

Дизтопливо за неделю в среднем подорожало на 67 копеек до 41,61 руб. /литр. Дороже всего продает топливо «Татнефть-АЗС-Запад» — по 43,29 руб. /л.

Эксперты связывают рост розничных цен на все виды топлива с тем, что перед этим на несколько тысяч рублей за тонну выросли оптовые цены, причем не только биржевые, но и мелкооптовые. Соответственно, работать по существующим розничным ценам по всем видам топлива стало неэффективно и естественно подтолкнуло вверх розницу.

Среди розничных трейдеров царят панические настроения, так как оптовые цены настолько быстро растут без видимых внешних причин, что объяснить это невозможно. Пока существующие оптовые цены будут и дальше толкать розницу к росту цен.