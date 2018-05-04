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Бензин максимально подорожал с начала года‍
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Бензин в апреле максимально подорожал с начала года‍ 

Прайм 9 минут назад
Фото: ТАСС
За апрель текущего года средние цены на бензин сорта АИ-92 на московских заправках выросли на 1,25 рубля — до 39,9 рубля за литр (рост составил 3,03%), литр топлива АИ-95 в среднем подорожал на 1,23 рубля — до 43,07 рубля (прибавка +2,86%). Эти данные опубликованы Московской топливной ассоциацией (МТА).
Отмечается, что половина роста цен на бензин в столичном регионе произошла за последние десять предпразничных дней — с 23 апреля по 3 мая. За этот период литр АИ-92 подорожал на 69 копеек, АИ-95 — на 64 копеек.
Поясняется также, что розничные цены на бензин подняли все АЗС: как крупные вертикально интегрированные компании-производители, так и владельцы небольших независимых сетей.
Всего с 1 января 2018 года подорожание бензина сортов АИ-92 и АИ-95 составило только 1,32 рубля и 1,28 рубля за литр соответственно.
Как пишет РБК, главной причиной роста цен на бензин в рознице стало повышение акцизов на топливо. В текущем году повышение произойдет два раза: первый — в январе, второй — в июле.
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