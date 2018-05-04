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ЦБ заявил о двукратном сокращении числа отзывов лицензий в 2017 году
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ЦБ заявил о двукратном сокращении числа отзывов лицензий в 2017 году 

Rambler News Service 24 минуты назад
Количество отзывов лицензий в 2017 году сократилось почти вдвое по сравнению с 2016 годом, говорится в годовом отчете ЦБ за 2017 год.
«Политика активного очищения рынка от слабых и недобросовестных игроков, которую Банк России проводит на протяжении нескольких лет, приносит свои результаты: количество отзывов лицензий в 2017 году сократилось почти вдвое по сравнению с 2016 годом», — говорится в документе.
В ЦБ отметили, что можно говорить о том, что «большая часть работы по очищению банковского сектора выполнена и в течение двух-трех лет она будет завершена полностью».
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