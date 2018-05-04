ЦБ заявил о двукратном сокращении числа отзывов лицензий в 2017 году

Количество отзывов лицензий в 2017 году сократилось почти вдвое по сравнению с 2016 годом, говорится в годовом отчете ЦБ за 2017 год.

«Политика активного очищения рынка от слабых и недобросовестных игроков, которую Банк России проводит на протяжении нескольких лет, приносит свои результаты: количество отзывов лицензий в 2017 году сократилось почти вдвое по сравнению с 2016 годом», — говорится в документе.

В ЦБ отметили, что можно говорить о том, что «большая часть работы по очищению банковского сектора выполнена и в течение двух-трех лет она будет завершена полностью».