Лукашенко призвал не держать народ «в черном теле»

Лукашенко заявил, что власти не должны держать белорусов «в черном теле»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко требует повысить качество жизни населения, отметив, что нельзя "в черном теле держать народ". Об этом он заявил в четверг на совещании по решению актуальных вопросов социально-экономического развития страны.

"Хотелось бы, чтобы премьер-министр доложил о том, как будут расти доходы населения: зарплаты, пенсии. Мы не можем в черном теле держать народ", — заявил глава государства, которого цитирует агентство БЕЛТА.

По его словам, власть должна исходить из того, что у нее есть обязательства перед народом, которые требуют неукоснительного соблюдения и выполнения.

"Цель неизменна — обеспечить повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики", — сказал Лукашенко.

Он попросил министра экономики проинформировать о том, что нужно сделать для опережающего экономического роста.

"Что сдерживает этот рост сегодня? Основа нашей экономической политики незыблема. Если видите необходимость преобразований в любом направлении: экономика, жизнь общества, особенно предприятия материальной сферы, — закон один — социальная ответственность и учет интересов нашего народа", — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко поручал правительству увеличить среднюю заработную плату в стране до 1 тыс. белорусских рублей (около 500$) в 2017 году, затем срок выполнения поручения был перенесен на март 2018 года. В конце апреля премьер-министр Андрей Кобяков отметил, что выход на уровень средней заработной платы по стране на указанный уровень является одной из ключевых задач, но над ее выполнением недостаточно работают, и в марте зарплата составила 926,8 рублей. При этом он подчеркнул, что обязательным условием выполнения параметров роста зарплаты является увязка ее с ростом производительности труда.

В послании народу и парламенту 24 апреля президент не упомянул тему средней зарплаты в 1 тыс. рублей, однако поставил перед правительством новую цель — к концу следующей пятилетки достичь уровня ВВП в $100 миллиардов. Как отмечают местные аналитики, это число, по-видимому, должно заменить в "пропагандистском плане зарплату в 1 тыс. рублей".