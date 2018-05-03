Лукашенко призвал не держать народ «в черном теле»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко требует повысить качество жизни населения, отметив, что нельзя "в черном теле держать народ". Об этом он заявил в четверг на совещании по решению актуальных вопросов социально-экономического развития страны.
"Хотелось бы, чтобы премьер-министр доложил о том, как будут расти доходы населения: зарплаты, пенсии. Мы не можем в черном теле держать народ", — заявил глава государства, которого цитирует агентство БЕЛТА.
По его словам, власть должна исходить из того, что у нее есть обязательства перед народом, которые требуют неукоснительного соблюдения и выполнения.
"Цель неизменна — обеспечить повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики", — сказал Лукашенко.
Он попросил министра экономики проинформировать о том, что нужно сделать для опережающего экономического роста.
"Что сдерживает этот рост сегодня? Основа нашей экономической политики незыблема. Если видите необходимость преобразований в любом направлении: экономика, жизнь общества, особенно предприятия материальной сферы, — закон один — социальная ответственность и учет интересов нашего народа", — подчеркнул белорусский лидер.
Ранее Лукашенко поручал правительству увеличить среднюю заработную плату в стране до 1 тыс. белорусских рублей (около 500$) в 2017 году, затем срок выполнения поручения был перенесен на март 2018 года. В конце апреля премьер-министр Андрей Кобяков отметил, что выход на уровень средней заработной платы по стране на указанный уровень является одной из ключевых задач, но над ее выполнением недостаточно работают, и в марте зарплата составила 926,8 рублей. При этом он подчеркнул, что обязательным условием выполнения параметров роста зарплаты является увязка ее с ростом производительности труда.
В послании народу и парламенту 24 апреля президент не упомянул тему средней зарплаты в 1 тыс. рублей, однако поставил перед правительством новую цель — к концу следующей пятилетки достичь уровня ВВП в $100 миллиардов. Как отмечают местные аналитики, это число, по-видимому, должно заменить в "пропагандистском плане зарплату в 1 тыс. рублей".