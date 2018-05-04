Страны ЕС выработают общую позицию по тарифам США

Страны-члены Евросоюза должны начать интенсивные переговоры, чтобы достичь общей позиции относительно того, как реагировать на тарифы США на импорт металла, если усилия по обеспечению долгосрочного освобождения от тарифов не приведут к успеху, заявила пресс-секретарь правительства Германии

"Я не могу говорить о временных рамках, поскольку это должно быть сделано на европейском уровне, — сказала пресс-секретарь. — Понятно, что важно, чтобы были проведены быстрые переговоры, чтобы достичь общей европейской позиции".

Как писали "Вести. Экономика", президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский союз не позволит Соединенным Штатам разговаривать с собой при помощи угроз для обеспечения постоянного освобождения от тарифов на импорт стали и алюминия в США.

Президент США Дональд Трамп до 1 июня продлил временное освобождение ЕС от тарифов, хотя официальные лица ЕС заявили, что неясно, чего хочет Вашингтон.

"Я хотел бы повторить призыв к тому, чтобы это освобождение было безоговорочным и постоянным. Мы считаем, что меры США не могут быть оправданы национальной безопасностью", — сказал Юнкер в Европарламенте.

"Мы продолжим наши переговоры с Соединенными Штатами, но мы отказываемся вести переговоры под угрозой", — сказал Юнкер, представив будущий план бюджета ЕС.