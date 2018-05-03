Началось строительство участка «Северного потока-2»

Как сообщается, работы по выкапыванию котлована и закладке фундамента для газовой приёмной станции, а также здания техобслуживания начаты, несмотря на то, что ещё не все страны одобрили строительство газопровода.

Помимо Германии , разрешение на строительство 1200-километрового газопровода дала Финляндия