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Германия созрела: началось строительство «Северного потока-2»
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В Германии началось строительство «Северного потока — 2» 

RT на русском 21 минуту назад
Фото: Nord Stream 2
В городе Лубмин в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания начались работы по строительству немецкого участка «Северного потока — 2», передаёт Deutsche Welle со ссылкой на DPA.
Как сообщается, работы по выкапыванию котлована и закладке фундамента для газовой приёмной станции, а также здания техобслуживания начаты, несмотря на то, что ещё не все страны одобрили строительство газопровода.
Помимо Германии, разрешение на строительство 1200-километрового газопровода дала Финляндия.
Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко провёл встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом, во время которой затронул тему строительства газопровода «Северный поток — 2».
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Комментарии17  Ещё 19 источников 
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