Инфляция в еврозоне неожиданно замедлилась

Инфляция в еврозоне неожиданно замедлилась в апреле, создавая трудности для Европейского центрального банка (ЕЦБ), который приближается к сворачиванию стимулов.

Потребительские цены в еврозоне в прошлом месяце выросли на 1,2% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat). В марте инфляция составляла 1,3%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core), в апреле выросли на 0,7% в годовом выражении после повышения на 1% в предыдущие три месяца.

Оба показателя инфляции оказались ниже прогнозов аналитиков.

Стоимость энергоносителей в апреле увеличилась на 2,5% в годовом выражении после роста на 2% месяцем ранее.

Продукты питания, напитки и табачные изделия также подорожали на 2,5%. В марте был зафиксирован рост их стоимости на 2,1%.

Цены на услуги в апреле повысились на 1% после роста на 1,5% в предыдущем месяце.

Оба основных показателя инфляции: индекс потребительских цен и базовый индекс — вышли хуже ожиданий, не дотянув до прогноза 0,1% и 0,2% соответственно. Курс евро, который после тестирования накануне поддержки на уровне 1,1940 пытался скорректироваться в район 1,2000, отреагировал импульсным снижением. Высокий курс единой валюты является серьезным ограничением на пути достижения целевых уровней по инфляции в еврозоне. В случае пробоя отметки 1,1940 евро может поэтапно продолжить снижение до 1,1800 и 1,1675.