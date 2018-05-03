Тарифы на коммунальные услуги в Подмосковье вырастут на 4% с 1 июля

Стоимость коммунальных услуг для жителей Подмосковья вырастет в среднем на 4% с 1 июля, сообщает пресс-служба комитета по ценам и тарифам Московской области.

«Рост тарифов в среднем по Московской области составит: электроснабжение (для населения) — 5%, водоснабжение — 3,8%, водоотведение — 3,8%, тепловая энергия — 3,6%, газоснабжение (для населения) — 3,4%», — следует из сообщения.

Как пояснила председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова , ежегодное повышение цен (тарифов) ресурсоснабжающих организаций происходит в соответствии с основными параметрами социально-экономического развития РФ на соответствующий год.

В сообщении отмечается, что коммунальная инфраструктура для осуществления безаварийной работы требует ремонта и обновления. Поэтому в целях создания условий для реализации инвестиционных программ, направленных на модернизацию и реконструкцию основных фондов, ежегодно утверждаются предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

С 1 июля предельный индекс роста платы граждан за коммунальные услуги в Подмосковье составит 6,1%.