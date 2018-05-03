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Тарифы на коммунальные услуги в Подмосковье вырастут на 4% с 1 июля
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Тарифы на коммунальные услуги в Подмосковье вырастут на 4% с 1 июля 

Rambler News Service 43 минуты назад
Фото: Вести Подмосковья
Стоимость коммунальных услуг для жителей Подмосковья вырастет в среднем на 4% с 1 июля, сообщает пресс-служба комитета по ценам и тарифам Московской области.
«Рост тарифов в среднем по Московской области составит: электроснабжение (для населения) — 5%, водоснабжение — 3,8%, водоотведение — 3,8%, тепловая энергия — 3,6%, газоснабжение (для населения) — 3,4%», — следует из сообщения.
Как пояснила председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова, ежегодное повышение цен (тарифов) ресурсоснабжающих организаций происходит в соответствии с основными параметрами социально-экономического развития РФ на соответствующий год.
В сообщении отмечается, что коммунальная инфраструктура для осуществления безаварийной работы требует ремонта и обновления. Поэтому в целях создания условий для реализации инвестиционных программ, направленных на модернизацию и реконструкцию основных фондов, ежегодно утверждаются предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.
С 1 июля предельный индекс роста платы граждан за коммунальные услуги в Подмосковье составит 6,1%.
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