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Тарифы на коммунальные услуги в Подмосковье в среднем вырастут на 4% с 1 июля
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Тарифы на коммунальные услуги в Подмосковье в среднем вырастут на 4% с 1 июля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Индекс роста платы граждан за коммунальные услуги в среднем по Московской области составит 4% с 1 июля 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам региона.
«Рост тарифов в среднем по Московской области составит: электроснабжение (для населения) — 5%, водоснабжение — 3,8%, водоотведение — 3,8%, тепловая энергия — 3,6%, газоснабжение (для населения) — 3,4%», — говорится в сообщении. Председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова пояснила, что ежегодное повышение цен (тарифов) ресурсоснабжающих организаций происходит в соответствии с основными параметрами социально-экономического развития РФ на соответствующий год.
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