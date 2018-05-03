Тарифы на коммунальные услуги в Подмосковье в среднем вырастут на 4% с 1 июля 

Индекс роста платы граждан за коммунальные услуги в среднем по Московской области составит 4% с 1 июля 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам региона.
«Рост тарифов в среднем по Московской области составит: электроснабжение (для населения) — 5%, водоснабжение — 3,8%, водоотведение — 3,8%, тепловая энергия — 3,6%, газоснабжение (для населения) — 3,4%», — говорится в сообщении. Председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова пояснила, что ежегодное повышение цен (тарифов) ресурсоснабжающих организаций происходит в соответствии с основными параметрами социально-экономического развития РФ на соответствующий год.