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Правительство выделило 805,3 млн рублей на кредитование малого и среднего предпринимательства
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Правительство выделило 805,3 млн рублей на кредитование малого и среднего предпринимательства 

Rambler News Service 1 час назад
Правительство выделило из федерального бюджета 805,3 млн руб. кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам малому и среднему предпринимательству. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет о кредитах по льготной ставке 6,5%.
Для поддержки малого и среднего бизнеса Минэкономразвития ранее запустило программу льготного кредитования. В 2018 году ставка по ней составила 6,5%. Дополнительные комиссии и сборы отсутствуют.
Кредиты по программе выдаются на проекты в приоритетных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, туристской деятельности, здравоохранении и утилизации отходов, а также в сфере общественного питания и бытовых услуг.
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