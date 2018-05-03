Правительство выделило 805,3 млн рублей на кредитование малого и среднего предпринимательства

Правительство выделило из федерального бюджета 805,3 млн руб. кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам малому и среднему предпринимательству. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о кредитах по льготной ставке 6,5%.

Для поддержки малого и среднего бизнеса Минэкономразвития ранее запустило программу льготного кредитования. В 2018 году ставка по ней составила 6,5%. Дополнительные комиссии и сборы отсутствуют.

Кредиты по программе выдаются на проекты в приоритетных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, туристской деятельности, здравоохранении и утилизации отходов, а также в сфере общественного питания и бытовых услуг.