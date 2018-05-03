S&P500 может отступить до уровня 2625 пунктов, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»

Американские индексы закрылись в среду близко к минимумам сессии, после того как ФРС дала понять, что обратила внимание на рост инфляции, но, скорее всего, не будет повышать процентные ставки больше трех раз в текущем году. S&P500 снизился на 0,72%. Лучше других смотрелся NASDAQ, потерявший лишь 0,42% на фоне роста акций Apple и Facebook.

Доллар США вновь вырос по отношению к основным мировым валютам. В паре с евро доллар укрепился с $1,1991 до $1,1951.

Tesla Inc. ( TSLA ) накануне сообщила о получении в 1-м отчетном квартале убытка в размере $709,6 млн ($4,19 на акцию) после $330,3 млн ($2,04 на акцию) в аналогичном периоде 2017-го. Операционный убыток увеличился до $3,35 на акцию c $1,33 годом ранее. Выручка за отчетный период выросла с $2,70 млрд до $3,41 млрд Илон Маск обещает выйти на целевой уровень выпуска 5 тыс. Model 3 к концу июня, но пока инвесторы не воодушевлены отчетом, поэтому акции Tesla способны снизиться в ходе предстоящих торгов.

Решение ФРС сохранить процентные ставки не слишком повлияет на динамику торгов 3 мая, так как было ожидаемым. Регулятор отметил приближение инфляции к его цели в 2% и не исключил возможности преодоления этой отметки, что увеличивает вероятность повышения процентных ставок в долгосрочной перспективе и смущает инвесторов. Также они по-прежнему ожидают переговоров США Китаем на тему взаимной торговли, что пока не придает рынку позитивного импульса. Между тем любые сигналы о благополучном завершении этих переговоров станут драйвером роста. Что касается предстоящей сессии, мы ожидаем снижения S&P500 на 0,4%, до 2625.

Из важной экономической статистики внимания заслуживают еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице. Полагаем, что показатель будет на уровне ожиданий, что не сильно повлияет на рынок.