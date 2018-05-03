Ещё
S&P500 может отступить до уровня 2625 пунктов, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

S&P500 может отступить до уровня 2625 пунктов, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Американские индексы закрылись в среду близко к минимумам сессии, после того как ФРС дала понять, что обратила внимание на рост инфляции, но, скорее всего, не будет повышать процентные ставки больше трех раз в текущем году. S&P500 снизился на 0,72%. Лучше других смотрелся NASDAQ, потерявший лишь 0,42% на фоне роста акций Apple и Facebook.
Доллар США вновь вырос по отношению к основным мировым валютам. В паре с евро доллар укрепился с $1,1991 до $1,1951.
Tesla Inc. (TSLA) накануне сообщила о получении в 1-м отчетном квартале убытка в размере $709,6 млн ($4,19 на акцию) после $330,3 млн ($2,04 на акцию) в аналогичном периоде 2017-го. Операционный убыток увеличился до $3,35 на акцию c $1,33 годом ранее. Выручка за отчетный период выросла с $2,70 млрд до $3,41 млрд Илон Маск обещает выйти на целевой уровень выпуска 5 тыс. Model 3 к концу июня, но пока инвесторы не воодушевлены отчетом, поэтому акции Tesla способны снизиться в ходе предстоящих торгов.
Решение ФРС сохранить процентные ставки не слишком повлияет на динамику торгов 3 мая, так как было ожидаемым. Регулятор отметил приближение инфляции к его цели в 2% и не исключил возможности преодоления этой отметки, что увеличивает вероятность повышения процентных ставок в долгосрочной перспективе и смущает инвесторов. Также они по-прежнему ожидают переговоров США с Китаем на тему взаимной торговли, что пока не придает рынку позитивного импульса. Между тем любые сигналы о благополучном завершении этих переговоров станут драйвером роста. Что касается предстоящей сессии, мы ожидаем снижения S&P500 на 0,4%, до 2625.
Из важной экономической статистики внимания заслуживают еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице. Полагаем, что показатель будет на уровне ожиданий, что не сильно повлияет на рынок.
Сегодня до открытия торгов отчитываются DowDuPont и Ferrari. Хороших результатов ждут от обеих компаний, что позитивно скажется на их котировках.
Прайм: последние новости
Британские парламентарии направили Мэй ультиматум по условиям Brexit Десять групп товаров начнут маркировать в РФ с декабря 2019 года ЦБ предупредил банки об угрозе, связанной с трояном хакерской группировки Silence
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы64
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов134
Полномочия Медведева передадут Кудрину998
В Сирии разбился российский истребитель529
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка113
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение