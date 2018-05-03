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ЕК улучшила прогноз по росту ВВП РФ в 2018 г до 1,7%
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ЕК улучшила прогноз по росту ВВП РФ в 2018 г до 1,7% 

Прайм 31 минуту назад
Фото: Прайм
Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2018 году до 1,7% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в весеннем прогнозе ЕК.
Улучшен также и прогноз по росту российской экономики в 2019 году по сравнению с осенним прогнозом — до 1,6% с 1,5%.
"Влияние более высоких цен на нефть, перезапускающее всю экономику, вероятно, в дальнейшем поддержит внутренний спрос и, как следствие, ВВП, который, как ожидается, вырастет на 1,7% в 2018 году", — говорится в сообщении. Ожидается также, что рост незначительно замедлится в следующем году — до 1,6%, что отражает снижение производительности и затяжные эффекты санкций.
Основным риском для экономики России ЕК называет неопределенность вокруг геополитической ситуации и влияние недавних санкций со стороны США.
ЕК также прогнозирует, что уровень безработицы в России в 2018 году составит 5,2%, что совпадает с осенней оценкой. Прогноз на 2019 год также сохранен на уровне 4,9%.
Обновленный прогноз по инфляции в РФ составляет в текущем году 3,7%, в следующем году — 4%. При этом в осеннем прогнозе инфляция в 2018 году ожидалась на уровне 3,7%, а в 2019 году — 3,5%.
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