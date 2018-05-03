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В России заработал онлайн-агрегатор госзакупок
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В России заработал онлайн-агрегатор госзакупок 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Единый агрегатор торговли, предназначенный для госзакупок малого объема, будет запущен в пилотном режиме с 1 июля, следует из распоряжения правительства России. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
"Реализация пилотного проекта предполагается на добровольной основе в отношении закупок для государственных и муниципальных нужд малого объема с 1 июля 2018 года, на обязательной основе в отношении госзакупок федеральных органов исполнительной власти — с 1 ноября 2018 года", — говорится в пояснительной записке к документу.
Данный сервис разработан для малых закупок (до 100 тысяч или до 400 тысяч рублей, в зависимости от ситуации), по ним не нужно проводить конкурс: товар приобретается у единственного поставщика.
Агрегатор нацелен на то, чтобы обеспечивать взаимодействие поставщиков товаров, работ, услуг, размещающих свои предложения, с госзаказчиками. При малых закупках заказчик сможет выбирать наиболее качественный товар по оптимальной цене, указывается в материалах.
К агрегатору торговли будут допущены заказчики, зарегистрированные в единой информационной системе в сфере закупок, ресурс будет обеспечивать недискриминационный доступ при размещении предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с использованием в том числе других информационных систем.
В агрегаторе торговли будет применяться информация о товарах, работах, услугах, содержащаяся в каталоге, размещенном в единой информационной системе в сфере закупок.
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