Смешанная динамика индексов на азиатских биржах перед переговорами США и Китая

Investing.com — Во второй половине четверга азиатские рынки продемонстрировали смешанную динамику торгов перед началом важных торговых переговоров между США Китаем . В среду, как и прогнозировали эксперты, ФРС сохранила значение процентной ставки без изменений.

Компания Xiaomi, занимающаяся разработкой программного обеспечения и выпускающая электронные устройства, попала в заголовки СМИ, подав заявку на проведение IPO в Гонконге . Xiaomi станет первой крупной компаний, которая воспользуется новыми правилами первоначального размещения ценных бумаг, принятых в этом городе.

Согласно сообщениям информированных источников, в результате IPO компания Xiaomi планирует привлечь $10 млрд Таким образом рыночная капитализация Xiaomi составит как минимум $100 млрд Этот листинг обещает стать крупнейшим, проведенным китайской технологической компанией за последние четыре года.

К 08:20 МСК индексы Shanghai Composite и SZSE Component снизились на 0,1% и на 0,2% соответственно.

Перед началом торговых переговоров между США и Китаем один из крупных китайских руководителей заявил, что его страна не поддастся на угрозы со стороны США. Аналитики не ожидают какого-либо прорыва на этом этапе переговоров после того, как на этой неделе президент США Дональд Трамп уже заявил, что визит делегации может быть сокращен, если не будет достигнуто удовлетворительных результатов.

Китайские официальные лица заявили о том, что правительство страны не воспринимает никаких предварительных условий США для ведения переговоров, например, сокращения торгового дефицита США в торговле с Китаем.

Гонконгский Hang Seng Index оказался хуже других региональных индексов и снизился на 1,5%, хотя для этого не было каких-то очевидных причин.

Южнокорейский KOSPI снизился на 0,5%, а австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,8%. Японский индекс Nikkei не торгуется в связи с национальным праздником.

Во время ночных торгов индекс S&P 500 снизился на 0,7%, индекс Dow — на 0,7%, а индекс NASDAQ Composite — на 0,4%.

Центробанк США признал, что инфляция США приблизилась к своему целевому значению и дал никаких намеков на то, что собирается изменить свое намерение относительно постепенного ужесточения монетарной политики.

«В среднесрочной перспективе ожидается, что инфляция в годичном исчислении приблизится к целевому значению 2%», — сказано в заявлении Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC). «Эксперты Комитета прогнозируют, что экономика будет развиваться таким образом, который обеспечит дальнейшее постепенное повышение процентной ставки».