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Дополнительные возможности: покупатели вторички стали занимать у банков больше денег
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Дополнительные возможности: покупатели вторички стали занимать у банков больше денег 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
В 2014 году средняя сумма кредита на покупку вторичного жилья в Москве составляла 3,7 миллиона рублей — это 57% от средней цены типовой однушки в спальном районе, 42% — от цены двухкомнатной квартиры с теми же параметрами и 28,5% — от цены трешки.
В настоящее же время из-за роста среднего размера кредита и снижения цен на жилье соотношение изменилось: средний ипотечный кредит (4,2 миллиона рублей) — это почти 74% от средней продажной стоимости типовой однушки, 54,5% от стоимости аналогийчной двушки и 43% от стоимости трехкомнатной квартиры.
Фактически сумма ипотечного кредита сравнялась с ценой самой дешевой типовой однокомнатной квартиры в Москве. Однушек до 4,2 миллиона на вторичном рынке жилья в столице, по данным компании, представлено 187.
Рост средней суммы кредита в «ИНКОМ-Недвижимости» связывают с двумя факторами: повышение доступности и ипотеки и снижением цен на жилье. В результате у людей появились дополнительные возможности, которыми они и пользуются: увеличивают сумму займа и покупают квартиру лучшего качества или большей площади.
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