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Позитивная динамика доходов населения и рост кредитования поддержат экономику РФ в ближайшие месяцы, — Аналитики Sberbank Investment Research
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Позитивная динамика доходов населения и рост кредитования поддержат экономику РФ в ближайшие месяцы, — Аналитики Sberbank Investment Research 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Росстат опубликовал оценку выпуска в базовых отраслях за март. Как мы и ожидали, показатели были существенно слабее февральских: в марте годовой рост составил 0,4% против 1,5% в феврале. Таким образом, за 1К18 выпуск в базовых отраслях увеличился на 1,3% по сравнению с 1К17, но динамика все же улучшилась по сравнению со снижением на 0,1%, которое было зафиксировано в 4К17 (предыдущая оценка за 4К17 предполагала спад на 0,5%). Замедление роста в марте было вызвано более слабыми результатами в промышленности (где выпуск увеличился на 1% против 1,5% в феврале), строительстве (годовое падение на 9,7% после февральского снижения на 0,2%) и в оптовой торговле (оборот сократился на 2,3% относительно марта 2017 года после роста на 0,7% в феврале).
Несмотря на замедление в марте, темпы роста ВВП в 1К18 должны быть несколько выше, чем 0,9%, зафиксированные в 4К17. Мартовское замедление роста может быть частично связано с несколькими однократными факторами: в марте 2018 года было на два рабочих дня меньше, чем годом ранее, и погода была более холодной.
Мы ожидаем, что позитивная динамика доходов населения (как располагаемого дохода, так и зарплат) и увеличение кредитования поддержат экономику в ближайшие месяцы, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.
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