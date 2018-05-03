Россия прекратила поставки нефти в Узбекистан

Экспорт российской нефти в Узбекистан в январе — апреле 2018 года составил 36 тыс. тонн, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК). При этом в апреле поставки не осуществлялись.

Согласно данным ЦДУ ТЭК, экспортный график на второй квартал пока не предусматривает поставок нефти в Узбекистан.

В январе 2018 года Россия поставила в Узбекистан 24,9 тыс. тон нефти, в феврале поставок не было. В марте поставки возобновились и составили 11,1 тыс. тонн.

В 2017 году экспорт российской нефти в Узбекистан составил 68,2 тыс. тонн. В частности, в ноябре в Узбекистан было поставлено 30 тыс. тонн нефти, в декабре — 38,2 тыс. тонн. Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин пояснял, что пока речь идет о тестовых поставках.

26 февраля текущего года вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщал, что в настоящее время идут активные переговоры между казахстанскими партнерами и Узбекистаном по определению объемов транспортировки нефти.

Как сообщалось ранее, в апреле 2017 года в ходе визита в Москву президента Узбекистана Шавката Мирзиеева был подписан двусторонний меморандум о поставке в Узбекистан 500 тыс. тонн российской нефти.

«Газпром нефть», «Лукойл» и «Русснефть». Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщал, что принять участие в поставке 500 тыс. тонн российской нефти в Узбекистан могут «Роснефть»

20 ноября 2017 года казахстанская компания «Казтрансойл» начала транспортировку российской нефти в направлении Узбекистана. Нефть перекачивается по трубопроводу до нефтеналивной эстакады Шагыр, где наливается в железнодорожные цистерны и далее транспортируется по железной дороге до Узбекистана.