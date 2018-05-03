Ещё
Россия прекратила поставки нефти в Узбекистан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия прекратила поставки нефти в Узбекистан 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Экспорт российской нефти в Узбекистан в январе — апреле 2018 года составил 36 тыс. тонн, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК). При этом в апреле поставки не осуществлялись.
Согласно данным ЦДУ ТЭК, экспортный график на второй квартал пока не предусматривает поставок нефти в Узбекистан.
В январе 2018 года Россия поставила в Узбекистан 24,9 тыс. тон нефти, в феврале поставок не было. В марте поставки возобновились и составили 11,1 тыс. тонн.
В 2017 году экспорт российской нефти в Узбекистан составил 68,2 тыс. тонн. В частности, в ноябре в Узбекистан было поставлено 30 тыс. тонн нефти, в декабре — 38,2 тыс. тонн. Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин пояснял, что пока речь идет о тестовых поставках.
26 февраля текущего года вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщал, что в настоящее время идут активные переговоры между казахстанскими партнерами и Узбекистаном по определению объемов транспортировки нефти.
Как сообщалось ранее, в апреле 2017 года в ходе визита в Москву президента Узбекистана Шавката Мирзиеева был подписан двусторонний меморандум о поставке в Узбекистан 500 тыс. тонн российской нефти.
Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщал, что принять участие в поставке 500 тыс. тонн российской нефти в Узбекистан могут «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл» и «Русснефть».
20 ноября 2017 года казахстанская компания «Казтрансойл» начала транспортировку российской нефти в направлении Узбекистана. Нефть перекачивается по трубопроводу до нефтеналивной эстакады Шагыр, где наливается в железнодорожные цистерны и далее транспортируется по железной дороге до Узбекистана.
Rambler News Service: последние новости
Россия и КНДР в июне обсудят строительство автомобильного моста через реку Туманная Добыча нефти в России в январе — апреле снизилась на 1% Медведев: правительство продолжает консультации о повышении пенсионного возраста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы64
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов134
Полномочия Медведева передадут Кудрину998
В Сирии разбился российский истребитель529
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка113
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение