Азиатский крен российской нефти лишит заработков порты Прибалтики

Снижение объемов поставок российской нефти в Европу — естественный процесс, часть общей стратегии, связанной с переориентацией рынка в целом. Смена же приоритетов на Азию чревата потерями доходов прибалтийских портов. Об этом говорят эксперты, опрошенные ФБА «Экономика сегодня»

Поставки российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Европы снижаются из-за роста поставок в Китай . По информации Bloomberg, с января по май через основные порты в Балтийском и Черном морях РФ поставила на 19% меньше сырья, чем годом раньше. При этом объем поставок в Китай вырос на 43% в первые три месяца текущего года.

Россия является основным поставщиком нефти для Европы, и в качестве замены планируется сырье из стран Ближнего Востока. Те, в свою очередь, снизят поставки в Азию, так как там проигрывают российским конкурентам. Все это, по мнению экспертов издания, чревато убытками морских перевозчиков. Уже сегодня они испытывают трудности из-за сокращения поставок нефти странами ОПЕК при избыточном танкерном флоте.

Скользить по поверхности

Речь, как мы видим, идет о снижении поставок через Прибалтику. Это не значит, что объем поставок в Европу снизился в целом. Кроме того, в связи с тем, что Россия взяла на себя обязательства вместе с ОПЕК по снижению добычи, те накопленные запасы, что были, разошлись, и теперь в штатном режиме идет снижение объемов", — сказал эксперт.

Все, скорей всего, не так драматично, как пытается представить Bloomberg, отметил Оленченко: «В данной ситуации издание либо скользит по поверхности, либо пытается вызвать какую-то обеспокоенность европейцев».

В рамках тренда

Вячеслав Кулагин. Этот процесс отражает долгосрочный тренд на рынке, поясняет директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетически исследований РАН

"Всем очевидно, что в перспективе центры добычи смещаются на восток, европейский рынок — это рынок с падающим спросом, азиатский, напротив, является растущим рынком. Во всех наших стратегических документах зафиксирован именно этот тренд, и переориентация наших поставок уже идет. Ничего удивительного в этом нет, рынок нефти очень гибкий, и то, что мы видим — отражение и той долгосрочной стратегии, что есть, и текущей рыночной ситуации", — заключил эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Что до прогнозируемых потерь прибалтийских портов, переориентация, действительно, идет на российские порты — Россия старается обходиться без зарубежных транзитных зон.