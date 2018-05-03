Германия реорганизует государственные расходы

Германия намерена сократить инвестиции государственного сектора, чтобы сохранить положительное сальдо бюджета на фоне стремительного увеличения расходов на социальное обеспечение. Об этом свидетельствуют последние бюджетные планы правительства, которые были опубликованы в среду.

Подобный шаг поможет правящей коалиции во главе с Ангелой Меркель сдержать обещание об увеличении социальных расходов, не нарушив обещание, связанное с ужесточением налогово-бюджетной дисциплины. Тем не менее, некоторые экономисты считают эти меры недальновидными, неустойчивыми, а также создающими риски для роста экономики, говорится в статье The Wall Street Journal , которую приводит Dow Jones.

"Уменьшение государственных инвестиций разочаровывает", — считает Марсель Фратчер из DIW.

"Правительству следует увеличить инвестиции для улучшения ситуации в секторе транспорта, цифровых технологий и энергетической инфраструктуры", — полагает он.

США, МВФ и Еврокомиссия призывают Берлин использовать существующее пространство для маневра с целью стимулирования капиталовложений в инфраструктуру, что окажет поддержку росту экономики в долгосрочной перспективе и будет способствовать сокращению значительного положительного сальдо внешней торговли и текущего счета платежного баланса страны.

Тем не менее, в Берлине глухи к подобным призывам. Правительство Меркель надеется на то, что новые социальные выплаты помогут коалиции вернуть себе поддержку тех избирателей, которые в ходе выборов отдали предпочтение оппозиции. Положительное же сальдо бюджета — это то, что хотят видеть консерваторы из числа сторонников Меркель.

Министр финансов Германии Олаф Шольц представил долгосрочный бюджетный план впервые с момента вступления в должность в марте. Он заявил, что бюджет страны будет оставаться сбалансированным до конца 2022 года, несмотря на увеличение расходов на социальные выплаты, в том числе пенсии и детские пособия.

Чтобы этого достичь, Берлину придется сократить инвестиции с 37 млрд евро в этом году до 33,5 млрд евро к 2022 году, т.е. на 9%.

Как ожидается, Берлин будет увеличивать военные расходы таким медленным темпом, что их доля в ВВП страны, вероятно, сократится в течение этого периода, а не приблизится к 2%, как того требуют условия членства в НАТО и Вашингтон.

Кроме того, субсидии по плану общего обязательного пенсионного обеспечения, на долю которых приходится почти треть от всех расходов правительства Германии, в 2022 году вырастут с текущих 94 млрд евро до 109,1 млрд евро, чему будут способствовать темпы старения населения и повышение пенсионных пособий. В период с 2019 по 2022 год в целом социальные расходы правительства составят 742,5 млрд евро, отметил Шольц.

В защиту собственного плана Шольц заявил, что дополнительные инвестиционные расходы на 6 млрд евро в год будут заложены на более поздний период.

"Мы можем прогнозировать, что доля инвестиций не только возрастет в настоящее время, но и будет оставаться высокой", — заявил Шольц.

Министр финансов также отметил, что эти будущие инвестиции будут учтены в плане, как только будет определен их точный объем.

Карстен Бржецки, экономист ING DiBa, считает, что новый инвестиционный план правительства создает угрозу конкурентоспособности Германии. По его словам, "Германии следует значительно увеличить инвестиции, чтобы компенсировать существующее отставание".

Майкл Хейз, главный экономист Allianz SE, отметил, что сокращение инвестиций негативно отразится на инфраструктуре страны, а концентрация на социальных выплатах не является сильным основанием для роста экономики, особенно учитывая тенденцию потребителей Германии откладывать на черный день значительную часть собственных доходов.

Эта склонность к сбережениям, не уменьшающаяся, несмотря на многолетний период рекордно низких процентных ставок, и сохраняющийся профицит бюджета являются одними из предпосылок для образования большого положительного сальдо текущего счета платежного баланса Германии. Это сальдо само по себе является индикатором чрезмерного объема сбережений в экономике и вызывает критику со стороны руководства США.

Низкий объем государственных инвестиций также служит постоянным источником недовольства компаний, которые неоднократно жаловались на плохое состояние дорог, цифровых сетей и школ в стране.

Тем не менее, низкий объем инвестиций и почти что самые высокие налоговые ставки в мире позволяют Германии сохранять сбалансированный бюджет или же достигать положительного сальдо бюджета с 2014 года, постоянно увеличивая социальные расходы.

В марте правящие партии Германии обещали решить вопрос с недостатком инвестиций, увеличив вложения в компьютеризацию и начав ремонт мостов и дорог. Кроме того, правительство обещало предпринять меры по увеличению расходов на образование.