Мировой спрос на золото в I квартале упал на 7% 

Москва, 3 мая — «Вести. Экономика». Всемирный совет по золоту (WGC) зафиксировал в I квартале минимальный с 2008 года спрос на золото, пишет Reuters.
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Мировой спрос на золото в январе-марте снизился на 7% в годовом выражении и составил 973,5 тонны. В начале года наблюдалось затишье на рынке ценного металла, цены на него держались в самом узком диапазоне за более чем десятилетие. Наибольшее падение спроса произошло в инвестиционном секторе, где спрос на монеты и слитки снизился на 15%, а вложения в обеспеченные золотом биржевые фонды снизились на две трети в годовом исчислении. Угроза повышения процентных ставок заставила инвесторов переключиться на другие активы в поисках лучшей доходности. Покупки ювелирных изделий сократились на 1%. В том числе в Индии, которая является вторым по величине потребителем ювелирных изделий из золота после Китая, спрос упал на 12% в годовом выражении до чуть менее 88 тонн. Ослабление рупии подтолкнуло вверх цены на золото в Индии, пояснил глава отдела рыночной аналитики Всемирного совета по золоту Алистер Хьюитт. Кроме того, по его словам, в I квартале 2018 года было меньше благоприятных для проведения свадеб дней, чем годом ранее, а это важный фактор для спроса на украшения. В Китае спрос на ювелирные изделия, напротив, вырос на 7% до 188 тонн. Хьюитт объясняет это активными сезонными покупками и улучшением ассортимента продукции.
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Китайские инвесторы увеличили вложения в золотые ETF Грядет катастрофа. Зачем страны скупают золото? «Торговая война» взвинтит цены на золото до $1400 При этом спрос на золотые монеты и слитки в Китае в январе-марте снизился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на золото со стороны центробанков повысился на 42%. Россия была крупнейшим покупателем в официальном секторе, на долю ЦБ РФ пришлось чуть более трети спроса центробанков. Турция и Казахстан также закупали золото в резервы. Между тем, добыча золота в I квартале увеличилась на 1% в годовом выражении до 770 тонн. С учетом хеджевых контрактов общее мировое предложение золота повысилось на 3% до 1063,5 тонны. Как сообщали «Вести. Экономика», в апреле генеральный директор Sprott U. S. Holdings Inc. Рик Рул прогнозировал, что цены на золото повысятся до максимума за пять лет, если разразится глобальная торговая война. Стоимость металла может превысить $1400 за унцию в этом году, поскольку на фоне обострения напряженности в торговле инвесторы переходят в защитные активы, а длившаяся три десятилетия «бычья» фаза на рынке облигаций приближается к концу, рассказал Рул агентству Bloomberg. Впрочем, ослабление напряженности в отношениях США и Китая способно ослабить энтузиазм «быков» на рынке золота.