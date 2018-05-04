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ОФЗ: коррекция после длинных выходных, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал
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ОФЗ: коррекция после длинных выходных, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал 

Прайм 15 минут назад
Фото: Прайм
Рынок ОФЗ открылся в минусе (доходности выросли на 2–4 бп), отыгрывая недавнее ослабление рубля и общее давление на ставки развивающихся рынков. Благодаря произошедшему вчера восстановлению рубля коррекция в ОФЗ не имела продолжения. По итогам торгов среднесрочные облигации закрылись ростом доходностей на те же 2–4 бп, за исключением ОФЗ-26209 (YTM 6,86%) и ОФЗ-26205 (YTM 6,69%), завершивших сессию на прежних позициях. Длинные выпуски смотрелись немного слабее, прибавив в доходности 5–7 бп. ОФЗ-26207 (YTM 7,35%) отстал от рынка, поднявшись в доходности на 9 бп. В результате наклон кривой еще больше увеличился: спред на отрезке 2–10 лет расширился на 6 бп, достигнув 78 бп, что близко к максимумам с начала года. Движения во флоутерах были незначительными. Два индексируемых на инфляцию выпуска торговались разнонаправленно: 5-летний ОФЗ-52001 скорректировался на 0,1 пп, тогда как 10-летний ОФЗ-52002 подорожал на 0,2 пп. В целом активность в ОФЗ вчера была крайне небольшой: общий оборот на МосБирже составил всего 13 млрд руб. против 40 млрд руб. в среднем за апрель. Среди бумаг других развивающихся стран отметим облигации Турции, подешевевшие на данных о более высокой, чем ожидалось инфляции: доходность 10-летнего выпуска повысилась почти на 50 бп, приблизившись к уровню 13,0%.
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