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В РФ утверждены подлежащие обязательной маркировке товары
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В РФ утверждены подлежащие обязательной маркировке товары 

Прайм 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Правительство РФ утвердило перечень из десяти групп товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а также сроки введения такой маркировки, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
В частности, духи и туалетная вода, трикотажные блузки (включая одежду ручного вязания), пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотоаппараты, фотовспышки и лампы-вспышки, а также шины и пневматические покрышки подлежат обязательной маркировке с 1 декабря 2019 года.
В свою очередь, табачная продукция будет в обязательном порядке маркироваться с 1 марта 2019 года, а обувь — с июля будущего года.
"Перечень товаров сформирован с учетом особенностей рыночной конъюнктуры и условий товарооборота на соответствующих рынках. Цель принятого решения — снижение оборота контрафактной продукции в России", — говорится в справке к документу.
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