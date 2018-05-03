В РФ утверждены подлежащие обязательной маркировке товары

Правительство РФ утвердило перечень из десяти групп товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а также сроки введения такой маркировки, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

В частности, духи и туалетная вода, трикотажные блузки (включая одежду ручного вязания), пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотоаппараты, фотовспышки и лампы-вспышки, а также шины и пневматические покрышки подлежат обязательной маркировке с 1 декабря 2019 года.

В свою очередь, табачная продукция будет в обязательном порядке маркироваться с 1 марта 2019 года, а обувь — с июля будущего года.