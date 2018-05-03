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КНДР частично проспонсирует мост в Россию
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КНДР частично проспонсирует мост в Россию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Северная Корея предоставит рабочих и часть материалов для строительства автомобильного моста через границу с Россией, сообщает Минвостокразвития.
"Технические специалисты России и КНДР в июне проведут консультации по строительству автомобильного моста между двумя странами. Предполагается, что КНДР выделит трудовые ресурсы и часть строительных материалов, российская сторона предоставит необходимую для строительства технику и стройматериалы", — говорится в сообщении.
Как рассказал заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, в июне планируется провести консультации специалистов, которые просчитают все технические параметры, необходимое количество техники, материалов, а также определят сроки строительства.
Ранее глава Минвостокразвития России Александр Галушка в рамках официального визита российской делегации в Северную Корею встретился с вице-премьером, председателем госплана КНДР Ро Ду Чером. Министр на встрече сообщил, что правительство России поручило федеральному Минтрансу проработать вопрос создания мостового перехода, уже создана рабочая группа. Галушка добавил, что как первый шаг могла бы быть создана понтонная переправа.
В апреле замминистра экономических дел КНДР Ли Гван Гын на встрече с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко предложил в 2018 году подписать меморандум о намерениях по строительству автомобильного моста через пограничную реку Туманная. По словам врио губернатора, власти предложили построить мост и пункт пропуска за федеральные деньги в рамках программы развития Приморья.
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Комментарии1  Ещё 5 источников 
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