Санируемые банки отчитались об убытках

Убытки санируемых ЦБ банков достигли 1,6 трлн руб.

Чистый убыток банков, санируемых через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), в 2017 г. достигли 1,6 трлн руб., согласно данным опубликованных отчетностей банков.

С января 2019 г. планируется объединение "Бинбанка" с "Открытием", а на базе "Промсвязьбанка" планируется создать банк для обслуживания госзаказа и оборонных предприятий. На базе "Траста" будет создан банк "плохих" активов.

В 2017 г. регулятор создал Фонд консолидации банковского сектора для оздоровления крупных банковских групп, проблемы которых уже нельзя было решить без помощи ЦБ РФ. Фонд наполняется ЦБ денежной эмиссией.

Санация банка ФК "Открытие" , входящего в топ-10 по активам, началась в августе 2017 г. и завершилась 12 января 2018 г.

На спасение — докапитализацию группы "Открытие" — регулятор к февралю потратил 456 млрд руб. Из них 86 млрд руб. в примерно равной пропорции пошли на поддержку пенсионных фондов "ЛУКойл-гарант", НПФ электроэнергетики НПФ "РГС" , а также "Росгосстраха"

"Бинбанк" стал вторым из топ-10, попавшим под санацию через ФКБС. Его санация началась в сентябре 2017 г. ЦБ оценил спасение "Бинбанка" в 250-350 млрд руб.

В декабре 2017 г. "Промсвязьбанк" стал третьим крупным банком из топ-10, которому предстоит пройти санацию по новой схеме, введенной в мае 2017 г., через Фонд консолидации банковского сектора.