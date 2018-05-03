На поддержку сельского хозяйства Прикамья направят более трёх млрд рублей

Более трёх миллиардов рублей направят в этом году на поддержку сельхозпредприятий Пермского края . Расходы на агропромышленную отрасль вырастут на 5,5%.

Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков на круглом столе, который прошёл в региональном штабе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«В конце прошлого года были приняты порядки, регламентирующие выплату субсидий сельхозпроизводителям. Благодаря этому в 2018 году приём документов по несвязанной поддержке (субсидия, призванная возместить сельхозтоваропроизводителям часть затрат на проведение агротехнологических работ, облегчить подготовку к посевным и уборочным кампаниям, стимулировать инвестиции в повышение урожайности и качества почв, — ред.) начался уже с 22 января», — пояснил Александр Козюков. –«Введение, по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова , твёрдых ставок в области растениеводства по несвязанной поддержке на один гектар посевных площадей и за один килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, позволило увеличить финансирование по этим направлениям на 141,8 миллиона рублей. На сегодня аграрии края уже получили 950 миллионов рублей субсидий».

В 2018 году планируется воплотить в жизнь 52 инвестиционных проекта. На федеральный конкурсный отбор в этом году планируют направить девять крупных инвестпроектов, котрые претендуют на получение 419,4 миллиона рублей субсидий из федерального бюджета. Один из самых крупных проектов прошлого года — это введение в эксплуатацию новой молочно-товарной фермй на 1200 голов крупного рогатого скота в Чусовском районе (ООО «Россохи»).

Также на совещании прозвучала информация о том, что в регионе продолжает расти производство молока, показывает рост отрасль птицеводства. А производство зерновых культур значительно превысило результаты предыдущих лет и составило в 2017 году 353,7 тысяч тонн, что на 43,4% больше, чем в 2016 году.

«По данным Росстата, в марте 2018 года средняя закупочная цена на молоко-сырье в регионе составила 23 рублей 27 копеек. В феврале-марте прогнозировалось большее снижение цен, худшие ожидания не оправдались. Однако, согласно данным мониторинга рынка, цена на сырое молоко будет снижаться. Важнейшая задача минсельхозпрода края — мониторить закупочные цены на молоко-сырье и максимально помогать местным производителям молока сохранять экономику предприятия», — добавил Александр Козюков.