ЦБ Узбекистана оставил ставку на уровне 14%

Центральный банк Узбекистана (ЦБУ) сохранил ставку рефинансирования на уровне 14% годовых.

"Несмотря на замедление темпов роста потребительских цен, сохраняется определенная степень рисков, связанных с удержанием уровня инфляции в пределах ее прогнозных показателей на 2018 год", — сообщает ЦБУ.

На фоне стабилизации цен на основные виды товаров и обменного курса узбекского сума уровень ожидаемой инфляции заметно снизился, но "все еще остается относительно высоким", подчеркивает ЦБУ.

ЦБУ повысил ставку рефинансирования с 9% до 14% годовых в июне 2017 г. Такое решение связано с ускорением инфляции и необходимостью ограничить возросшие инфляционные риски.

Ставка рефинансирования на уровне 9% годовых действовала в Узбекистане с января 2015 г.

Прогноз ЦБУ по инфляции на 2018 г. составляет 12,4-13,4%.