Ещё
ЦБ Узбекистана оставил ставку на уровне 14%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ Узбекистана оставил ставку на уровне 14% 

Вести Экономика 40 минут назад
Фото: Reuters
Центральный банк Узбекистана (ЦБУ) сохранил ставку рефинансирования на уровне 14% годовых.
"Несмотря на замедление темпов роста потребительских цен, сохраняется определенная степень рисков, связанных с удержанием уровня инфляции в пределах ее прогнозных показателей на 2018 год", — сообщает ЦБУ.
На фоне стабилизации цен на основные виды товаров и обменного курса узбекского сума уровень ожидаемой инфляции заметно снизился, но "все еще остается относительно высоким", подчеркивает ЦБУ.
ЦБУ повысил ставку рефинансирования с 9% до 14% годовых в июне 2017 г. Такое решение связано с ускорением инфляции и необходимостью ограничить возросшие инфляционные риски.
Ставка рефинансирования на уровне 9% годовых действовала в Узбекистане с января 2015 г.
Прогноз ЦБУ по инфляции на 2018 г. составляет 12,4-13,4%.
Вести Экономика: последние новости
Промышленный PMI РФ достиг максимума за три месяца Делегация из США прибыла в Китай для переговоров Как остановить торговую войну?
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину786
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка70
В Сирии разбился российский истребитель119
Еще один мессенджер заблокируют в России199
Пока вы спали: 103 года строгого режима24
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение