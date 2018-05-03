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Пара евро-доллар: назрела восходящая коррекция, — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари»
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Пара евро-доллар: назрела восходящая коррекция, — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
В среду, 2 мая, торги по евро завершились в минусе. За майские праздники единая валюта просела к доллару США на 146 пунктов, до уровня 1,1938. Американские горки наблюдались в вечернее время после оглашения решения ФРС США по процентной ставке.
По итогам двухдневного заседания Комитет открытого рынка ФРС США (FOMC) решил оставить основные процентные ставки по федеральным фондам в диапазоне 1,50–1,75%. Регулятор отметил рост инфляции, но не просигнализировал о планах ускорить темпы повышения ставок. Я думаю, это и вызвало резкий рост пары евро/доллар до уровня 1,2025, только продавцы смогли удержать оборону около уровня 1,2030 и вернуть курс под 1,20.
Сегодня на торгах в Азии в лидерах роста находится австралийский доллар. Он получил поддержку от опубликованной положительной австралийской статистики. Вслед за ним потянулись другие валюты, чем вызвали коррекционное движение по доллару.
На момент написания обзора евро стоит 1,1986. К вчерашнему падению цена скорректировалась на 60%, а от минимума 1,1938 — на 45 гр. Покупатели взяли курс к трендовой линии 1,2020. У меня по прогнозу внутридневной максимум 1,2011.
Часовые циклы указывают на то, что восходящая коррекция или боковик продлятся до 9 мая. Если обратиться к дневному и недельному ТФ, то цена достигла поддержки, и коррекция оправдана. После 9 мая можем увидеть новые продажи евро и начало «медвежьей» фазы с целями 1,1855 и 1,1710.
Из статистики стоит обратить внимание на данные по потребительской и производственной инфляции в еврозоне за апрель, а также деловую активность в сфере услуг США от ISM. После заседания FOMC реакции на них сегодня может не быть.
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