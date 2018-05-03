Накопления в евро пока надежнее всего

За первые четыре месяца 2018-го не только сохранили, но и приумножили свои накопления владельцы валютных сбережений — как в наличном виде, так и на депозитах. А больше всего прогорел тот, кто инвестировал в биткоины и металлические счета. Такие данные предоставили "Независимой газете" в компании «ФинЭкспертиза». Используя данные Росстата , Национальной лиги управляющих, портала IRN.ru, Центробанка и ведущих банков страны, аналитики компании определили доходность основных инструментов инвестирования в январе-апреле 2018-го.

В исследовании рассчитывалась номинальная и реальная рублевая доходность различных инструментов. Реальная рублевая доходность — это номинальная доходность минус инфляция за период инвестирования, минус накладные расходы (например, разница в стоимости покупки-продажи валюты и металлов). Для вкладов бралась годовая доходность в пересчете на четыре месяца минус величина инфляции. В случае валютных депозитов к доходности самих вкладов прибавлялась доходность соответствующей валюты, уточняют аналитики.

"У владельцев рублевой наличности сбережения обесценились на величину инфляции (на 1,1% с начала года). Те, кто хранил деньги в валюте в 2018-м, выиграли. Из-за падения курса рубля наличные сбережения в долларах выросли на 3,6% с начала года, в евро — на 4,6%. С учетом инфляции — на 2,5% и 3,5% соответственно", — сообщается в исследовании.

"С начала 2018 года доходность своим владельцам принесли все вклады", — продолжают исследователи. По их расчетам, с учетом инфляции доходность банковских депозитов в рублях за четыре месяца составила 1,7%, в долларах — 2,84%, в евро — 3,72%.

Не такую ощутимую, но все же положительную динамику показали с начала года ПИФы. «Даже с учетом инфляции реальная доходность фондов облигаций составила 0,8%, фондов акций 0,13%», — отмечают аналитики.

Проиграли в этом году владельцы металлических счетов. С учетом инфляции их потери за четыре месяца, по данным исследователей, составили для счетов в палладии 17,66%, для счетов в платине 10,75%, в серебре — 8,34%, в золоте — 5,44% (котировки тоже рассчитывались по Сбербанку для Москвы в рублях за грамм).

Кроме того, «продолжается снижение цен на рынке недвижимости»: за четыре месяца 2018-го доходность вложений в недвижимость без учета инфляции упала в среднем по России на 0,5%, а с учетом — на 1,6%, приводят данные аналитики.

Также они оценили доходность некоторых криптовалют. «В рамках исследования мы рассматривали самую популярную валюту — биткоин. За текущий год ее стоимость в долларах упала на 22%. С учетом роста курса доллара — на 19,5%. К слову, из топ-10 криптовалют по популярности (объему капитализации) девять показали отрицательную доходность. Биткоин в рейтинге падения стоимости криптовалют занимает пятое место», — сообщают специалисты «ФинЭкспертизы».