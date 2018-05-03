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Рубль укрепляется на открытии торгов
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Рубль укрепляется на открытии торгов 

Банки.ру 1 час назад
Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг потерял 36 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 63,66 рубля, курс евро понизился на 20 копеек, до 76,28 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Российская валюта может укрепиться в первой половине четверга, допускают эксперты.
«Сегодня, с возобновлением биржевой активности, мы ждем укрепления отечественной валюты на 0,5—0,8%, прогнозирует аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. — Возможно, на рынок выйдут с продажами накопленных за праздники долларов и евро крупные экспортеры, которые и помогут остановить падение рубля».
В четверг, 3 мая, в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе, курс доллара — в минусе, продолжает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. В связи с этим, полагает он, первая половина торгов может быть благоприятной для рубля.
Продуктовый виджет
«Так как внешний фон для него сохраняется негативным, к закрытию торгов ожидаю повышения курса доллара до 64,5 рубля, курса евро — до 77,06 рубля», — комментирует аналитик «Альпари» Владислав Антонов.
По его прогнозу, на ближайшие дни цель по доллару составляет 66,5 рубля.
Майские праздники, как и весь апрель, для рубля выдались неблагоприятными, напоминает эксперт. За апрель российская валюта подешевела к доллару на 10,18%, за майские праздники — на 2,8%.
«Его ослабление связано с обострением ситуации в Сирии, повсеместным укреплением доллара на форекс в ожидании итогов заседания ФРС США, а также с низкими объемами торгов во время майских праздников, которые упали в четыре раза по сравнению с объемами в обычные дни», — поясняет эксперт.
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