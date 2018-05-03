Минфин согласился на уступки участникам госзакупок

Минфин решил согласиться с доводами участников рынка госзакупок и разрешить им открывать сразу несколько спецсчетов для размещения денежных средств для обеспечения заявки на участие в тендере, сообщило ведомство.

Власти планировали с 1 июля обязать участников госзакупок открывать всего один спецсчет в уполномоченном банке для участия в госзакупках, что, по мнению предпринимателей, создало бы препятствия для поставщиков с точки зрения возможного установления невыгодных условий от банка, от которых нельзя было бы отказаться.

Теперь Минфин готов внести изменения в законопроект, вводивший такие ограничения, сообщается на официальном сайте ведомства.

"На состоявшемся 26 апреля 2018 года заседании рабочей группы было поддержано предложение об исключении из проекта постановления, регулирующего открытие и использование спецсчетов, ограничения на одновременное наличие у участника закупки только одного специального счета с введением возможности одновременного открытия нескольких спецсчетов в различных банках. Минфином России будут внесены соответствующие изменения в проект постановления Правительства Российской Федерации", — сообщается на сайте Минфина.

Вносить обеспечение заявок для участия в электронных процедурах закупок не на счет оператора электронной площадки, а на свой спецсчет и открывать только один спецсчет для финансового обеспечения заявок на участие в одном тендере участников госзакупок обязывали предложенные в декабре поправки в федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд" (Закон № 44-ФЗ).

В апреле за предпринимателей вступился бизнес-омбудсмен Борис Титов . Принцип "один конкурс — один спецсчет" может парализовать работу предпринимателей, заявил он.

Неудобно открывать

"Наша площадка была готова к любому варианту развития событий: мы находимся в активной фазе подготовки к 1 июля", — сказал ТАСС генеральный директор тендерной площадки РТС— тендер Владимир Лишенков.

"Однако основная заинтересованная сторона принятых послаблений — это участники закупок, среди которых наиболее активные — малый и средний бизнес. Для них наличие нескольких спецсчетов означает сохранение эффективности участия в подходящих тендерах и возможность продолжать работу на разных площадках, а для площадок — возможность сохранить клиентов", — считает Лишенков.

Однако даже если участников торгов не обяжут открывать отдельный счет на каждый контракт, им предстоят новые расходы, считает гендиректор Единой электронной торговой площадки Антон Емельянов : тысячам участников системы госзакупок предстоит физически посетить банки и открыть в них необходимые спецсчета.