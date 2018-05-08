ЦБ закупил для Минфина валюту на 18,4 млрд рублей 

ЦБ закупил для Минфина с расчетами на 7 мая валюту на внутреннем рынке на 18,4 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора.
Таким образом, ЦБ закупил валюту третью сессию подряд после того, как возобновил операции 27 апреля.
10 апреля глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что ведомство не намерено менять механизм покупки валюты в связи с последствиями введенных США санкций. Он отметил, что российские власти задействуют весь необходимый инструментарий для минимизации последствий новых ограничительных мер.