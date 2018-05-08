ЦБ закупил для Минфина валюту на 18,4 млрд рублей

ЦБ закупил для Минфина с расчетами на 7 мая валюту на внутреннем рынке на 18,4 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора.

Таким образом, ЦБ закупил валюту третью сессию подряд после того, как возобновил операции 27 апреля.