Рынок акций РФ снизится, рубль стабилизируется у текущих уровней, — Елена Лыкова, корреспондент агентства «Прайм»

Пока отсутствуют факторы, способные толкнуть индекс Мосбиржи вверх.

ПРОГНОЗЫ

"Рубль был одним из аутсайдеров, что говорит о повышенном спросе на валюту со стороны российских участников рынка — банков и Минфина РФ . В текущий момент рубль выглядит перепроданным и до конца недели курс рубля должен стабилизироваться. Актуальный диапазон для пары доллар/рубль на сегодня 63-64 рубля, для евро/рубль 76-76,7 рубля", — прогнозирует Роман Ткачук из «Альпари».

Вероятно, в ближайшие дни, с возвращением многих игроков после длинных выходных, рубль предпримет попытку найти справедливые уровни в районе 63,5-64,5 за доллар, полагает Константин Кочергин из банка «Восточный». «Основное внимание рынка будет сосредоточено на выходящей в пятницу статистике по безработице в США , в поддержку рубля может выступить геополитика с все более очевидным желанием США ввести санкции в отношении Ирана и выйти из атомной сделки, заключенной еще при старой администрации Белого Дома», — добавляет он.

Ткачук не видит факторов, способных подтолкнуть индекс Мосбиржи в район исторических максимумов (2400 пунктов) — от текущих уровней возрастает вероятность отката вниз. В четверг индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2290-2305 пунктов, индекс РТС будет колебаться в первый полноценный рабочий день мая в пределах 1130-1135 пунктов, считает он.

Виталий Манжос из ИК «Норд-Капитал» ожидает умеренно негативного открытия индекса Мосбиржи с понижением порядка 0,3%, вблизи отметки 2300 пунктов. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2290, 2280 пунктов, в качестве сопротивлений вновь выступят отметки 2310, 2320 пунктов, отмечает он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Фондовые индексы США в среду снизились на фоне ожидаемого решения Федрезерва по ставке.

Стоимость нефти в четверг колеблется на уровне 73,23 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,18% к предыдущим торгам).

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на символические 0,03% — до 2306,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,51%, до 1136,56 пункта. Разница в динамике индексов объясняется значительным ростом курса доллара к рублю.