Ещё
За ростом оборотов торговли в Прикамье может скрываться рост цен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За ростом оборотов торговли в Прикамье может скрываться рост цен 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост оборота составил 4,5%. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов составил 47,3%, непродовольственных товаров — 52,7%.
«Хорошим показателем можно считать рост оборота по товарной группе «мясо и мясопродукты» на 6,3%, — комментирует статистику вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова. — Понятно падение оборотов в торговле свежими овощами: весной у нас это одна и самых дорогих товарных групп».
По мнению Гилязовой, у роста может быть два источника — сохранение потребления в сегменте товаров «средний плюс», либо расширение потребления в сфере более бюджетных товаров. «Эта тенденция данными Росстата не отображается», — констатирует она.
Рост продаж автомобилей на 31,4%, по словам Гилязовой, тоже хороший показатель, однако часто бывает связан с отложенным спросом.
«Главная проблема со статданными: Мы понимаем, что доходы населения точно не растут, потребление падает, а при этом цифры статистики говорят, что все очень хорошо. Разрыв можно этот можно истолковать и так (что подтверждается повседневным опытом многих людей): мясо пока покупаем, и примерно столько же сколько и раньше. Но оно подорожало в разы, что и отразила статистика под видом роста оборотов», — уверена эксперт.
Фото: Pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Медведев о повышении пенсионного возраста: подступаться к этой теме необходимо За завышение цен на лекарства будут штрафовать Трамп проведет встречу с Елизаветой II во время визита в Лондон
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы64
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов134
Полномочия Медведева передадут Кудрину998
В Сирии разбился российский истребитель529
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка113
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение