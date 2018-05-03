За ростом оборотов торговли в Прикамье может скрываться рост цен

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост оборота составил 4,5%. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов составил 47,3%, непродовольственных товаров — 52,7%.

«Хорошим показателем можно считать рост оборота по товарной группе «мясо и мясопродукты» на 6,3%, — комментирует статистику вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова. — Понятно падение оборотов в торговле свежими овощами: весной у нас это одна и самых дорогих товарных групп».

По мнению Гилязовой, у роста может быть два источника — сохранение потребления в сегменте товаров «средний плюс», либо расширение потребления в сфере более бюджетных товаров. «Эта тенденция данными Росстата не отображается», — констатирует она.

Рост продаж автомобилей на 31,4%, по словам Гилязовой, тоже хороший показатель, однако часто бывает связан с отложенным спросом.

«Главная проблема со статданными: Мы понимаем, что доходы населения точно не растут, потребление падает, а при этом цифры статистики говорят, что все очень хорошо. Разрыв можно этот можно истолковать и так (что подтверждается повседневным опытом многих людей): мясо пока покупаем, и примерно столько же сколько и раньше. Но оно подорожало в разы, что и отразила статистика под видом роста оборотов», — уверена эксперт.

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