Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 0,76%

Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов золотодобычи, металлодобывающей промышленности и IT.

На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 подорожал на 0,76%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Seven West Media Ltd (AX:SWM), которые подорожали на 0,070 п. (11,86%), закрывшись на отметке в 0,660. Котировки Super Retail Group Ltd (AX:SUL) выросли на 0,595 п. (8,54%), завершив торги на уровне 7,565. Бумаги G8 Education Ltd (AX:GEM) выросли в цене на 0,160 п. (7,31%), закрывшись на отметке 2,350.

Лидерами падения стали акции Invocare Ltd (AX:IVC), цена которых упала на 0,490 п. (4,04%), завершив сессию на отметке 11,650. Акции Healthscope (AX:HSO) поднялись на 0,070 п. (2,83%), закрывшись на уровне 2,400, а CSR Ltd (AX:CSR) снизились в цене на 0,120 п. (2,09%) и завершили торги на отметке 5,610.

На Сиднейской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (712) превысило количество закрывшихся в минусе (523), а котировки 388 акций практически не изменились.

Котировки акций Invocare Ltd (AX:IVC) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 4,04%, 0,490 п., и завершили торги на отметке 11,650.

Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, вырос на 6,36% до отметки 12.051.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,28%, или 3,60, достигнув отметки $1.309,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 0,10%, или 0,07, до $67,86 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подешевели на 0,20%, или 0,15, до отметки $73,21 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD выросла на 0,37% до 0,7522, а котировки AUD/JPY повысились на 0,21%, достигнув отметки 82,48.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,23% до 92,38.