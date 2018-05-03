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Внешние условия играют более важную роль для рубля, нежели внутренние истории, — Михаил Поддубский, аналитик Промсвязьбанка
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Внешние условия играют более важную роль для рубля, нежели внутренние истории, — Михаил Поддубский, аналитик Промсвязьбанка 

Прайм 31 минуту назад
На глобальном валютном рынке в последние дни продолжал доминировать американский доллар. Индекс доллара (DXY) вчера достигал отметки в 92,80 б.п. (максимумы в этом году). На текущий неделе первый импульс к укреплению американской валюты был получен после публикации данных по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление (показателю инфляционной группы, которому ФРС уделяет значительное внимание, принимая решение по процентной ставке), продемонстрировавшему рост показателя до 1,9%.
На фоне общего укрепления доллара вся группа валют развивающихся стран в последние дни находится под серьезным давлением. MSCI Emerging market currency index с середины апреля потерял 2,2% (что для низковолатильного индекса составляет весьма большое значение, и последнее сопоставимое по размеру снижение наблюдалось в сентябре прошлого года). Пара доллар/рубль на этом фоне вчера забиралась выше отметки в 64 руб/долл.
За последние две недели российский рубль, бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд, турецкая лира потеряли 4,2-6,5%, соответственно, динамика рубля не выбивается из общей когорты. Мы по-прежнему считаем рубль фундаментально недооцененным, но динамика последних дней в очередной раз подтверждает идею, что внешние условия (общие настроения во всей группе валют EM) играют более важную роль для рубля, нежели внутренние истории. В этом контексте вчерашнее объявление итогов заседания Федрезерва может давать валютам EM некоторый шанс на коррекционное восстановление (сделав акцент на «симметричность» цели по инфляции в 2%, на наш взгляд, регулятор подтверждает умеренность в планах по повышению ставок).
Из внутренних историй отметим заседание Банка России, состоявшееся в конце прошлой недели. Регулятор ожидаемо оставил ставку без изменения, при этом несколько ужесточив риторику в отношении уровня нейтральной ставки — обозначил ее смещение ближе к верхней границе диапазона 6-7%. Влияние итогов заседания на курс рубля мы оцениваем нейтрально, и считаем более важным для дальнейшей динамики российской валюты общерыночные тенденции в отношении всей группы валют EM.
При сценарии умеренной коррекции доллара на глобальном валютном рынке в ближайшие пару сессий ожидаем возврата пары доллар/рубль ближе к 62,50-63 руб/долл. На горизонте ближайших недель для пары доллар/рубль актуальным может являться широкий диапазон в 61-65 руб/долл.
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