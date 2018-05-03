Ещё
На Среднем Урале выросли цены на кофе, молоко и яйца. Крупы и сахар, наоборот, подешевели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Среднем Урале выросли цены на кофе, молоко и яйца. Крупы и сахар, наоборот, подешевели 

РИА «ФедералПресс» 20 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Согласно опубликованным данным, за период с января по март этого года, прирост цен на продовольственные товары составил 1,3%, в том числе на продукты питания — 1,4%, на алкогольные напитки — 0,6%. Цены на кофе за три месяца этого года, по данным Свердловскстата, возросли на 2,8%, на овощные консервы — на 2,6%, на куриные яйца — на 1,8%. Молоко и молочная продукция, рыбопродукты, сыры, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки подорожали на 0,7-0,9%. А вот цены на крупы и бобовые за указанный период, наоборот, снизились — на 5,1%. На 0,9% подешевели масо и жиры, на 0,7% — пшеничная мука, на 0,6% — мясопродукты. Сахарный песок подешевел на 0,4%.
Что касается цен на непродовольственные товары, то согласно данным Свердловскстата, они повысились на 0,6%. Для сравнения, в прошлом году рост цен за аналогичный период ставил 1,3%. Рост цен, в частности, отмечен на пиломатериалы, резиновую обувь, табачные изделия, печатные издания, моющие и чистящие средства, канцелярские товары и др.
Газовое моторное топливо подешевело на 0,3%. Цены на дизельное топливо в среднем повысились на 0,5%, на автомобильный бензин — на 0,3%.
С начала года (в марте 2018 года к уровню декабря 2017 года) индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги составил 100,8%. В марте прошлого года этот показатель составлял — 101,0%.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Медведев о повышении пенсионного возраста: подступаться к этой теме необходимо За завышение цен на лекарства будут штрафовать Трамп проведет встречу с Елизаветой II во время визита в Лондон
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки начали переводить деньги на карты по-новому30
В Лондоне в толпе прогремел взрыв52
Крым совершил рывок вперед60
Кудрин вернется во власть93
РФ объяснила отказ от встречи с британцами171
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
00:34
Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом
Новости Москвы
04:30
Китай тайно разместил ракеты на спорных островах
Армия В мире
01:05
ЦБ предупредил банки о новой угрозе
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение