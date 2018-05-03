На Среднем Урале выросли цены на кофе, молоко и яйца. Крупы и сахар, наоборот, подешевели

Согласно опубликованным данным, за период с января по март этого года, прирост цен на продовольственные товары составил 1,3%, в том числе на продукты питания — 1,4%, на алкогольные напитки — 0,6%. Цены на кофе за три месяца этого года, по данным Свердловскстата, возросли на 2,8%, на овощные консервы — на 2,6%, на куриные яйца — на 1,8%. Молоко и молочная продукция, рыбопродукты, сыры, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки подорожали на 0,7-0,9%. А вот цены на крупы и бобовые за указанный период, наоборот, снизились — на 5,1%. На 0,9% подешевели масо и жиры, на 0,7% — пшеничная мука, на 0,6% — мясопродукты. Сахарный песок подешевел на 0,4%.

Что касается цен на непродовольственные товары, то согласно данным Свердловскстата, они повысились на 0,6%. Для сравнения, в прошлом году рост цен за аналогичный период ставил 1,3%. Рост цен, в частности, отмечен на пиломатериалы, резиновую обувь, табачные изделия, печатные издания, моющие и чистящие средства, канцелярские товары и др.

Газовое моторное топливо подешевело на 0,3%. Цены на дизельное топливо в среднем повысились на 0,5%, на автомобильный бензин — на 0,3%.

С начала года (в марте 2018 года к уровню декабря 2017 года) индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги составил 100,8%. В марте прошлого года этот показатель составлял — 101,0%.